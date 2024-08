PROTEGGI la tua proprietà: Telecamera Motorizzata di sicurezza con coupon sconto!

Il periodo estivo è sempre un momento caldo e difficile per la sicurezza della propria abitazione o del proprio ufficio: quest'anno scegli di partire senza pensieri con la Telecamera WiFi da Esterno della EZVIZ, a soli 149,99€ grazie al coupon sconto del 20€ applicabile su Amazon prima del chekckout!

Motorizzata e con copertura visiva a 360°, questa telecamera rappresenta la soluzione definitiva alla tua necessità di controllo, sicurezza e privacy, oltre ad essere già come oggetto un deterrente naturale contro malintenzionati e ladri. Scopri le sue caratteristiche uniche.

Alta risoluzione 2K e visione notturna a colori

Con una risoluzione di 3MP, questa telecamera cattura immagini chiare e dettagliate, assicurando che nulla sfugga al tuo controllo. Che sia giorno o notte, grazie alla visione notturna integrata, potrai vedere chiaramente ciò che avviene anche in condizioni di scarsa illuminazione. La qualità delle immagini è fondamentale per identificare eventuali intrusi o per monitorare l'attività intorno alla tua casa, e la telecamera EZVIZ eccelle in questo.

Un altro punto di forza incredibile della EZVIZ Telecamera WiFi è la sua straordinaria autonomia. Dotata di una batteria da 10400 mAh, può funzionare fino a 210 giorni con una singola carica. Questo significa che non dovrai preoccuparti di ricaricare frequentemente la telecamera, garantendo una sorveglianza continua e senza interruzioni. Questa caratteristica la rende particolarmente adatta per l'uso in aree dove l'accesso all'alimentazione è limitato o dove si desidera ridurre al minimo la manutenzione.

Non aspettare oltre! Corri su Amazon per scoprire di più sulla Telecamera WiFi da Esterno della EZVIZ, a soli 149,99€ grazie al coupon sconto del 20€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.