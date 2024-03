Proteggi la tua privacy online con PrivateVPN a soli 2€ al mese

La privacy online è un diritto fondamentale che spesso viene messo a rischio da hacker, provider, aziende e altri attori che vogliono spiare o manipolare le nostre attività su internet. Per difenderla, abbiamo bisogno di uno strumento efficace e sicuro che ci permetta di navigare in modo anonimo e libero: una VPN.

Perché scegliere PrivateVPN per proteggere la privacy online?

Tra i tanti provider VPN disponibili sul mercato, uno dei migliori è sicuramente PrivateVPN, una società svedese che offre un servizio di alta qualità a un prezzo imbattibile.

Nata nel 2009 con la missione di garantire la massima sicurezza a tutti i suoi clienti, utilizza protocolli di crittografia di livello militare, che rendono impossibile a chiunque di decifrare i nostri dati.

Inoltre, la politica di no-log impone di non registrare o conservare alcuna informazione sulle nostre attività online.

PrivateVPN dispone di una rete di server in più di 60 paesi, che ci permette di scegliere la posizione virtuale che preferiamo e di sbloccare qualsiasi contenuto online che vogliamo.

Un altro vantaggio è la sua compatibilità con tutti i principali sistemi operativi e dispositivi, permettendo di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente con un solo account.

L’interfaccia utente, inoltre, è semplice e intuitiva, consentendo connessioni ai server quasi immediate. E se ci serve assistenza, il servizio clienti è disponibile 24/7, con operatori in grado di risolvere qualsiasi problema o sciogliere ogni dubbio.

Adesso, tutte le potenzialità di PrivateVPN possono essere ottenute a un prezzo molto vantaggioso, grazie a un’offerta speciale: 2€ al mese per 36 mesi. Si tratta di uno sconto dell’85% sul prezzo originale, che ci fa risparmiare oltre 200€. Un’occasione davvero da non perdere per proteggere la nostra privacy online con PrivateVPN. Clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina dell'offerta e abbonati!

