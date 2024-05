PROTEGGI la tua casa con Telecamera WiFi da esterno a prezzo BASSISSIMO su Amazon

La Telecamera Wi-Fi da Esterno della Hooise rappresenta una soluzione innovativa per la sorveglianza esterna, combinando tecnologia avanzata e facilità d'uso. Oggi poi costa solamente 69,99€ grazie al 22% di sconto applicato da Amazon.

Questo dispositivo offre funzionalità eccezionali come una visione a 360°, visione notturna a colori, rilevamento PIR e la possibilità di essere alimentato tramite pannelli solari.

Sicurezza avanzata con 360° di sorveglianza

La Telecamera Wi-Fi è completamente senza fili, eliminando la necessità di cavi ingombranti e facilitando l'installazione. È dotata di una batteria ricaricabile di lunga durata, garantendo operatività continua senza interruzioni frequenti per la ricarica. Progettata per resistere a tutte le condizioni meteorologiche, la telecamera è certificata IP65, rendendola resistente alla pioggia, alla neve, e al sole. Questo la rende ideale per l'installazione all'esterno, assicurando una lunga durata e affidabilità.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questa telecamera è la capacità di offrire una copertura a 360°. Grazie alla sua base rotante e alla tecnologia avanzata di panoramica e inclinazione, è possibile monitorare ampi spazi con una singola telecamera, riducendo la necessità di installare più dispositivi. La visione notturna a colori è un'altra funzione chiave della HOOISE Telecamera. Questa tecnologia utilizza LED a infrarossi avanzati per garantire immagini chiare e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione, migliorando significativamente la sicurezza durante le ore notturne.

Scegliere la HOOISE Telecamera significa investire in una protezione affidabile e tecnologicamente avanzata per la tua casa o il tuo ufficio spendendo solamente 69,99€ grazie al 22% di sconto applicato da Amazon.

