Promo estive Keliweb: 60% di sconto su tutti i piani hosting WordPress

Keliweb, l'azienda leader nel settore dell'hosting web, ci sorprende ancora una volta con le sue eccezionali offerte estive. Da oggi e per tutto il periodo estivo, sono attive le nuove Promo Hosting Estate 2023, pronte a offrire sconti incredibili su una vasta gamma di servizi hosting.

Se stai cercando la soluzione perfetta per il tuo sito WordPress, non puoi lasciarti sfuggire l'opportunità di risparmiare il 60% sul primo anno di hosting. Questa offerta, valida solo per nuove attivazioni, ti permetterà di beneficiare di un servizio di hosting semidedicato, che combina risorse condivise e dedicate in esclusiva al tuo sito. Con Keliweb, otterrai prestazioni superiori in termini di velocità e sicurezza, garantendo un'esperienza di navigazione ottimale per i tuoi visitatori.

I servizi di hosting per WordPress offerti da Keliweb sono progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore, ma anche per coloro che si stanno avvicinando al mondo del web per la prima volta. Keliweb ti dà la possibilità di creare non solo siti web professionali, ma anche blog, magazine e negozi online grazie al plugin WooCommerce, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare la tua presenza online in modo efficace ed efficiente.

Non importa quale sia il tuo obiettivo: se desideri creare un sito aziendale per promuovere i tuoi prodotti o servizi, un blog personale per condividere le tue passioni o un negozio online per vendere i tuoi prodotti, Keliweb ha la soluzione perfetta per te.

Con lo sconto del 60% sul primo anno di hosting, questa è un'opportunità da non perdere. Queste offerte estive sono valide solo fino al 10 settembre, su tutti i piani di web hosting WordPress: Start, Play, Premium e Corporate.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.