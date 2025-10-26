Prezzo fisso e bonus da 200€: la promo Hera che conviene davvero per luce e gas

Il costo dell’energia può cambiare da un mese all’altro, e chi ha una famiglia o una piccola attività sa quanto sia difficile tenere sotto controllo le spese.

Per questo sempre più persone stanno cercando offerte chiare, flessibili e senza brutte sorprese in bolletta.

In questo scenario, Hera Energia si distingue con una proposta davvero interessante: una tariffa ibrida che combina la sicurezza del prezzo fisso con la convenienza del prezzo variabile, offrendo allo stesso tempo un bonus di benvenuto di 200€ per chi passa a Hera.

Prezzo fisso quando serve, flessibilità quando conviene

La nuova offerta di Hera è pensata per dare stabilità nei mesi in cui si consuma di più - e risparmio quando i prezzi di mercato scendono.

In pratica, il meccanismo funziona così:

Per la luce:

Prezzo fisso a 0,1349 €/kWh entro una soglia di consumo mensile stabilita da Hera in base al profilo dell’utente.

Oltre quella soglia, il prezzo diventa variabile , seguendo l’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale) con un piccolo incremento di 0,0358 €/kWh .

Costo di commercializzazione: 12€ al mese + 0,005 €/kWh .

100€ di bonus in bolletta per i nuovi clienti.

Per il gas:

Prezzo fisso a 0,499 €/Smc entro la soglia di consumo definita dal fornitore.

Superata la soglia, il prezzo diventa variabile in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con un incremento di 0,159 €/Smc .

Costo di commercializzazione: 12€ al mese .

100€ di bonus anche per la fornitura gas.

Totale: 200€ di sconto in bolletta, semplicemente scegliendo Hera per entrambe le utenze. L’idea di Hera è semplice ma efficace: garantire prevedibilità e risparmio insieme. Con il prezzo fisso fino a una certa soglia, puoi pianificare le spese senza temere picchi improvvisi, mentre con la parte variabile approfitti dei ribassi del mercato. Non si tratta di punti, sconti futuri o condizioni complesse: il bonus Hera è reale e visibile in bolletta. Ricevi 100€ per la luce e 100€ per il gas, distribuiti direttamente sulle prime fatture.

