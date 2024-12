PowerToys 0.87.1: Microsoft risolve una serie di bug e di funzioni

Microsoft ha rilasciato la versione 0.87.1 di PowerToys, la sua suite di strumenti avanzati progettata per migliorare la personalizzazione e la produttività su Windows. Questo aggiornamento si concentra principalmente sulla risoluzione di alcuni problemi critici che avevano generato disagi tra gli utenti, in particolare coloro che utilizzano Windows 10.

Uno dei problemi principali riguardava il funzionamento irregolare di PowerToys Run, una delle funzionalità più utilizzate per accedere rapidamente a file, applicazioni e comandi. Gli utenti di Windows 10 avevano segnalato difficoltà nel suo utilizzo, ma con questa nuova versione Microsoft ha introdotto importanti correzioni per garantirne un funzionamento fluido e stabile.

Un altro intervento significativo riguarda Advanced Paste, uno strumento utile per gestire il copia-incolla avanzato. In passato, diversi utenti avevano riscontrato crash inaspettati durante l’utilizzo, soprattutto a causa di problemi legati alla compatibilità con la piattaforma .NET 9. Con l’aggiornamento 0.87.1, Microsoft ha risolto questi inconvenienti, rendendo l’esperienza d’uso più affidabile e priva di interruzioni improvvise.

Ulteriori novità e migliorie apportate da Microsoft

Tra le novità più apprezzate, si segnala anche un miglioramento nell’utilizzo dell’utilità New+ su Windows 10, che ora funziona senza anomalie, rendendo l’interazione più semplice e intuitiva. Grazie a queste ottimizzazioni, PowerToys si conferma come uno strumento ancora più solido e performante, adatto sia per gli utenti occasionali che per quelli più esperti.

Per chi utilizza PowerToys, l’aggiornamento alla versione più recente è altamente consigliato, poiché offre non solo maggiore stabilità ma anche un’esperienza d’uso più piacevole. L’aggiornamento è disponibile per il download direttamente dal repository ufficiale su GitHub o attraverso il Microsoft Store.

Questo intervento di Microsoft dimostra l’impegno continuo dell’azienda nel migliorare i propri prodotti, ascoltando i feedback degli utenti e intervenendo rapidamente per risolvere eventuali problemi. PowerToys, grazie a questa nuova versione, si rafforza ulteriormente come strumento essenziale per la personalizzazione e l’efficienza su Windows.