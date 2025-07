Popeyes lancia il primo spot rap generato dall’AI contro McDonald’s: nasce la Wrap Battle, è dissing

Nel panorama sempre più competitivo del fast food, la creatività e la rapidità di risposta sono diventate armi essenziali per conquistare l’attenzione dei consumatori. È in questo contesto che si inserisce la recente iniziativa di Popeyes, che ha scelto di affrontare la concorrenza di McDonald’s con una mossa dirompente e fortemente innovativa: la creazione di un diss track rap generato interamente con AI.

La strategia di Popeyes non si limita a un semplice confronto di prodotti, ma si trasforma in una vera e propria “battaglia” creativa che ridefinisce i confini del marketing digitale.

Tutto è iniziato quando McDonald’s ha annunciato il ritorno dei suoi iconici Snack Wraps, a meno di ventiquattro ore dal debutto delle nuove Chicken Wraps di Popeyes. Una tempistica che non è passata inosservata e che ha spinto la catena di pollo fritto della Louisiana a rispondere in modo altrettanto incisivo.

La risposta è stata “Wrap Battle”, il primo spot pubblicitario sotto forma di rap diss track interamente generato da intelligenza artificiale, una scelta che mette in luce non solo la volontà di differenziarsi, ma anche la capacità di sfruttare le tecnologie più avanzate per raggiungere il pubblico in modo originale e coinvolgente.

To all the clowns in the kitchen, it’s time to put down the chicken 🤡

We just dropped the first ever AI diss track music video and the Wrap Battle is on🎤 pic.twitter.com/mtlOR8TeXS

— Popeyes (@Popeyes) July 10, 2025