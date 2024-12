Playstation5 Ps5 Pro: prezzo MAI così BASSO con il codice promo segreto

Questo Natale fai felici i gamer della tua vita con la nuovissima PS5 Console Pro da 2TB! Un regalo che trasforma ogni partita in un’esperienza mozzafiato. E c’è di più: grazie al codice promo REGALI24, puoi averla su eBay a soli 692,40€ invece di 799,90€. È il momento di accendere la magia natalizia… e anche la tua console!

Potenza, spazio e pura magia natalizia

La PS5 Console Pro non è una semplice console, è il sogno di ogni gamer. Con 2TB di memoria, dimentica le scelte difficili su quali giochi tenere o eliminare: ci sta tutto! Aggiungi la risoluzione 4K e un refresh rate fino a 120Hz, e avrai un’esperienza di gioco che sembra uscita direttamente dal futuro. Che sia sotto l’albero o nel tuo salotto, questa console trasforma ogni partita in un momento da condividere con amici e famiglia. Perfetta per una maratona di giochi nelle vacanze natalizie o per stupire con un regalo indimenticabile!

Con la PS5 Pro, il Natale si riempie di dettagli ultra-realistici. Grazie alla grafica in 4K e alla fluidità senza pari dei 120Hz, ogni avventura diventa più coinvolgente e ogni movimento sullo schermo è così naturale che sembra reale. Che tu stia esplorando mondi fantastici, correndo in gare adrenaliniche o combattendo in epiche battaglie online, questa console è il tuo biglietto per un’esperienza di gioco senza precedenti.

Non aspettare che il Natale arrivi: metti sotto l’albero il sogno di ogni gamer. Su eBay, con il codice REGALI24, porti a casa la PS5 Console Pro da 2TB a soli 692,40€. Ma fai presto, Babbo Natale non aspetta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.