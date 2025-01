Playstation 5 Slim da 1TB con FORTNITE incluso: prezzo imperdibile

La Sony PlayStation 5 Slim da 1TB, con il bundle esclusivo Cobalt Star di Fortnite, è arrivata su eBay e oggi costa solo 469,90€ con il 32% di sconto.

Più compatta, elegante e performante che mai, questa console è il mix perfetto di potenza e stile, pensata per offrire ai giocatori un'esperienza unica. Ecco perché non puoi lasciartela sfuggire.

Design Slim e prestazioni da urlo

La nuova PS5 Slim si presenta con un design più sottile rispetto alla versione standard, ma non sacrifica nulla in termini di potenza. Grazie al suo storage da 1TB, hai spazio a sufficienza per scaricare tutti i tuoi giochi preferiti, inclusi gli aggiornamenti più pesanti. E con il Chassis D, la console offre una struttura ancora più resistente e ottimizzata per sessioni di gioco intense.

La PS5 Slim non solo è bella da vedere, ma è anche un concentrato di tecnologia che eleva il gaming a nuovi livelli. Grazie al Ray Tracing, i giochi prendono vita con riflessi e ombre ultrarealistici che aggiungono una profondità mai vista prima. L'Audio 3D Tempest trasforma l'esperienza sonora in un'immersione totale, permettendoti di sentire ogni dettaglio dell'ambiente di gioco come se fossi al suo interno. Inoltre, il Controller DualSense, con il suo feedback aptico e i grilletti adattivi, regala una sensazione tattile che rende ogni partita un’avventura straordinaria. Per tutti i fan di Fortnite, questo bundle include contenuti esclusivi con la skin Cobalt Star e oggetti estetici che ti faranno brillare sul campo di battaglia.

PS5 Slim con il bundle Cobalt Star di Fortnite è il must-have del momento a soli 469,90€ su eBay con lo sconto del 32%. Preparati a vivere il gaming come mai prima d'ora, con stile, potenza e contenuti esclusivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.