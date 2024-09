Pixel Termometro ora misura anche la temperatura corporea

Google ha recentemente introdotto una nuova funzionalità nell'app Pixel Termometro, rendendo possibile misurare la temperatura corporea anche in Europa. Dopo aver lanciato questa opzione negli Stati Uniti all'inizio dell'anno, ora l'azienda ha esteso questa possibilità agli utenti europei.

Quando la funzione sarà attiva, gli utenti potranno accedere a una nuova opzione "Temperatura corporea" direttamente dalla schermata principale dell'app, accanto alla già esistente "Temperatura dell'oggetto". Durante la configurazione iniziale, gli utenti avranno l'opportunità di collegare il loro dispositivo Fitbit, consentendo di registrare e monitorare le misurazioni della temperatura corporea.

L'app offre una guida interattiva che accompagna l'utente passo dopo passo: si inizia avvicinando lo smartphone alla fronte, per poi spostarlo verso una delle tempie, sia quella sinistra che quella destra. Questa procedura è supportata da un assistente vocale che fornisce istruzioni chiare.

Paesi e lingue supportate

Un ulteriore strumento utile nell'app è la possibilità di scegliere un intervallo di età specifico per chi sta effettuando la misurazione: si può optare tra tre fasce d'età distinte (3+ anni, 3-36 mesi o 0-3 mesi). Se si desidera velocizzare il processo, questa opzione può essere disabilitata nelle impostazioni. Inoltre, tutte le misurazioni effettuate possono essere salvate nella sezione "Risultati recenti" dell'app, con la possibilità di esportarle su Fitbit per un monitoraggio continuo.

L'interfaccia dell'app rimane sostanzialmente invariata rispetto alla versione precedente, con la nuova funzione attualmente disponibile per modelli come Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Per utilizzarla, è necessario avere una SIM o eSIM attiva emessa da un operatore di uno dei paesi supportati.

L'elenco dei paesi nei quali questa funzione è disponibile include gran parte dell'Europa, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, oltre agli Stati Uniti. L'app supporta diverse lingue europee, come italiano, francese, tedesco, spagnolo e molte altre. Sebbene la funzione sia in distribuzione, potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti gli utenti, in quanto il rollout è graduale.