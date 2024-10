Pixel Drop: le novità dell'update di Google per i suoi dispositivi

Google ha lanciato un nuovo aggiornamento software per i dispositivi della linea Pixel, chiamato Pixel Drop, che introduce una serie di funzionalità innovative e miglioramenti per smartphone, tablet e smartwatch della serie.

Una delle aggiunte più interessanti è Audio Magic Eraser, una funzione dedicata ai video che permette di selezionare e rimuovere i rumori di sottofondo indesiderati, come il vento o il chiacchiericcio di una folla. In questo modo, gli utenti possono eliminare facilmente i suoni fastidiosi e far risaltare l'audio che desiderano ascoltare.

Per gli amanti della fotografia subacquea, l'aggiornamento introduce miglioramenti significativi nella qualità di foto e video scattati utilizzando custodie impermeabili. Questo permette di ottenere colori più vivaci e dettagli più precisi, migliorando l'esperienza fotografica anche durante immersioni o attività come lo snorkeling.

Novità anche per gli smartwatch Pixel

Un'altra novità importante riguarda l'astrofotografia, che riceve una propria opzione all'interno della modalità Night Sight nell'app Fotocamera. Gli utenti potranno catturare immagini spettacolari del cielo notturno con maggiore facilità, utilizzando un cursore per regolare i parametri con pochi semplici gesti. Miglioramenti sono stati fatti anche per l'uso della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione e per le app di terze parti che ora possono sfruttare la modalità Night Sight.

Per quanto riguarda gli smartwatch Pixel, l'aggiornamento offre la possibilità di aggiungere scorciatoie per contattare rapidamente una persona con un tocco, semplificando le chiamate o i messaggi. Anche l'app Gmail diventa più accessibile sugli smartwatch, permettendo agli utenti di rispondere direttamente alle email.

Inoltre, Gemini, l'assistente virtuale di Google, ottiene nuove funzionalità, come la possibilità di essere utilizzato in modalità vivavoce tramite Pixel Buds. Viene ampliato il supporto per nuove lingue e introdotta una versione live di Gemini. Infine, tra le altre novità, si trovano miglioramenti all'Assistente Google, protezioni antifurto e il monitoraggio della salute con il rilevamento della perdita di polso in più paesi per i possessori di Pixel Watch 3.