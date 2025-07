Perplexity Max: il nuovo abbonamento AI da oltre 200 dollari al mese

Oltre 200 dollari al mese per accedere a funzionalità di intelligenza artificiale illimitate: è questa la proposta del nuovo piano Perplexity Max, lanciato da Perplexity AI. Questo esclusivo abbonamento si posiziona come un’offerta premium nel panorama degli strumenti di intelligenza artificiale, offrendo funzionalità avanzate per utenti professionisti.

Il pacchetto offerto con Perplexity Max

Con Perplexity Max, gli abbonati possono sfruttare l’utilizzo illimitato di Perplexity Labs, una piattaforma innovativa progettata per creare fogli di calcolo, presentazioni e applicazioni web. Questo servizio rappresenta il cuore pulsante dell’offerta, integrando i più recenti modelli AI avanzati sviluppati da partner di rilievo come Anthropic e OpenAI.

Gli utenti premium avranno inoltre accesso prioritario al Comet browser, un rivoluzionario strumento di navigazione web potenziato dall’intelligenza artificiale, pensato per migliorare l’esperienza online attraverso suggerimenti e soluzioni in tempo reale.

Un pubblico specifico

Nonostante il prezzo elevato, Perplexity Max si rivolge a un pubblico specifico: creatori di contenuti, strateghi aziendali e ricercatori accademici, che necessitano di strumenti altamente personalizzabili e potenti per ottimizzare produttività ed efficienza. Per chi cerca un’opzione più economica, l’azienda mantiene il piano Pro a 20 dollari mensili, sottolineando la differenziazione tra le due offerte in base alle esigenze dell’utente.

Un trend consolidato

Questa iniziativa segue un trend consolidato nel settore, con aziende come OpenAI, Anthropic e Google che hanno introdotto abbonamenti simili. L’evoluzione del mercato evidenzia una crescente domanda di strumenti AI avanzati, ma solleva anche interrogativi sull’accessibilità economica di tali soluzioni. Il costo elevato potrebbe rappresentare una barriera per molti, ma per le aziende e i professionisti che possono permetterselo, i benefici offerti potrebbero superare di gran lunga l’investimento.

Il Comet browser, incluso nel piano Max, promette di trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con il web, posizionandosi come un “partner di pensiero” capace di fornire risposte e idee basate sull’intelligenza artificiale. Questa funzione, unita alla possibilità di accedere a modelli AI di ultima generazione, rende l’offerta particolarmente interessante per chi lavora in settori dove la creatività e l’innovazione sono fondamentali.