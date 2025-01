Perplexity lancia un assistente per Android

Perplexity ha trasformato il suo "motore di risposta" AI in un assistente mobile su Android. Il nuovo assistente può rispondere a domande generali ed eseguire attività per conto dell’utente. Queste includono come scrivere un'e-mail, impostare un promemoria, prenotare cene e altro ancora. Inoltre, il nuovo assistente ha anche accesso al web, sfruttando il motore di ricerca della piattaforma. Come affermato dalla stessa azienda, ciò gli consente di effettuare attività come ricordare un evento trovando la data e l'ora giuste e creando una voce di calendario. Tale assistente è anche multimodale. Ciò significa che l’utente può porre domande sugli elementi presenti sullo schermo, oppure fargli aprire la fotocamera e "vedere" per interagire con il mondo esterno. In un esempio condiviso da Perplexity, un utente chiede all'assistente di "dargli un passaggio". Una volta appreso dove l'utente desidera andare, l'assistente ha aperto automaticamente Uber, mostrando le corse disponibili per quella destinazione.

Perplexity: compatibile con Spotify, Uber e YouTube

L'assistente di Perplexity non funziona con tutte le app e con tutte le funzionalità. Non è in grado di accedere a Slack o Reddit, ad esempio. In alcuni casi, non è possibile nemmeno usarlo per lasciare un commento su un video di YouTube. Secondo la portavoce di Perplexity, Sara Platick, al momento, l'assistente supporta Spotify, YouTube e Uber, insieme alle app di posta elettronica, messaggistica e orologio. Secondo Platnick: "Stiamo continuando ad aggiungere supporto per più app e più funzionalità, quindi questo è solo il punto di partenza". Gli utenti abilitare l'assistente tramite l'app per Android, che chiederà di sostituire l'assistente predefinito del proprio telefono con Perplexity. Da lì, è possibile scorrere verso l'alto nell'angolo sinistro dello schermo o tenere premuto il tasto home per accedere all'assistente. Al momento non è disponibile su iPhone. Tuttavia, come ricorda infine afferma Platnick: "Se Apple ci dà le giuste autorizzazioni, lo faremo accadere".