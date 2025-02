Pechino Express 2025: quando esce la prima puntata e come vederla in streaming

Si rinnova Pechino Express: la nuova edizione dello show che porta i concorrenti in giro per il Mondo partirà il prossimo 6 marzo in esclusiva streaming su NOW, visibile attraverso il pass Entertainment. Le puntate saranno visibili anche all'estero tramite NordVPN.

Pechino Express 2025: come vedere le puntate all'estero

Per vedere le puntate di Pechino Express 2025 dall'estero dovrai affidarti ai servizi di geolocalizzazione offerti da NordVPN. L'app streaming di NOW non è infatti utilizzabile fuori dall'Italia e devi trovare un modo legale e sicuro per simulare la tua posizione nel bel paese. Ti basterà procedere così:

Attivare NordVPN con gli sconti di fine febbraio Scaricare NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai Pechino Express Aprire NordVPN e collegarti a un server italiano Aprire NOW e selezionare Pechino Express per guardare le nuove puntate e tutte quelle precedenti

NordVPN ti permetterà di navigare con una connessione sicura, protetta e davvero privata, che salvaguarderà la tua privacy senza rinunciare alle migliori velocità per lo streaming.

Pechino Express 2025 comincerà il prossimo 6 marzo: potrai vederlo in streaming su NOW attivando il pass Entertainment disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

