PeaZip 10.2 ufficiale con pacchetto Qt 6 per Linux

La nuova versione del software open source di compressione crittografia dei file PeaZip 10.2 è stato appena rilasciato per Linux, macOS e Windows. Arrivata quasi due mesi dopo PeaZip 10.1, questa nuova versione aggiunge il supporto GUI per modificare i livelli di compressione Brotli -q 11 e Zstd –ultra -22. Inoltre, aggiunge il supporto per l'eliminazione manuale di file e cartelle di input dalla scheda Opzioni nella finestra di dialogo di avanzamento attività. PeaZip 10.2 migliora anche il rilevamento di problemi negli archivi quando vengono esplorati con il frontend 7z/p7zip. Questa versione migliora le scorciatoie da tastiera, aggiorna l'icona dell'app per farla apparire uguale su tutte le piattaforme. Infine, aggiorna il tema Tux per funzionare meglio in modalità scura.

PeaZip 10.2: abilitato il supporto Wayland di default

Per Linux, PeaZip 10.2 aggiunge pacchetti binari compilati in Qt 6, aggiunge pacchetti binari GTK3 di qualità alpha solo a scopo di test. Inoltre, abilita il supporto Wayland per impostazione predefinita per la versione Flatpak. Quest'ultima è stata compilata utilizzando il set di widget Qt 6 e include un'opzione di fallback su X11 nel caso Wayland non funzioni su alcuni sistemi. La nuova versione di questo software di compressione aggiorna il backend 7z alla versione 24.09 con nuove dimensioni predefinite del dizionario per LZMA/LZMA2. Rinnova poi Pea 1.22 con KDF ibrido per aumentare ulteriormente la resilienza della fase KDF della crittografia a tripla cascata.

Tra le altre modifiche, questa release aggiorna l'icona della finestra di avanzamento per abbinarla al formato scelto per la compressione e modifica la voce "macOS service menus" nel pacchetto in un collegamento che punta alla cartella con lo stesso nome all'interno del pacchetto peazip.app installato. Per maggiori informazioni, sul sito ufficiale è disponibile il changelog con tutti i dettagli delle modifiche. PeaZip 10.2 è già disponibile al download come binari ready-to-use per sistemi Linux a 64 bit e ARM64 con interfacce utente grafiche GTK e Qt. In alternativa, è possibile installarlo come app Flatpak da Flathub.