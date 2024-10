Peanut: il social per le donne aggiunge una funziona gravidanza

Peanut, una popolare piattaforma di social networking dedicata alle donne, ha lanciato una nuova funzionalità pensata appositamente per coloro che stanno affrontando una gravidanza. Questo strumento, chiamato Peanut Track, è progettato per aiutare le future mamme a seguire l'andamento della propria gravidanza in modo personalizzato. Sfruttando sette anni di dati raccolti dalle conversazioni e dalle domande poste all'interno della piattaforma, Peanut Track utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere e rispondere alle domande che le donne solitamente hanno nelle varie fasi della gravidanza.

Fondata nel 2017, Peanut è diventata un punto di riferimento per le donne, offrendo uno spazio in cui connettersi e condividere esperienze legate a ogni fase della vita femminile, dalla pubertà fino alla menopausa. Con la nuova funzionalità, l'applicazione fa un passo avanti, passando da un semplice spazio di interazione comunitaria a uno strumento di supporto concreto, offrendo alle donne una guida anticipata e personalizzata durante il percorso della gravidanza.

Qual è il Focus di Peanut?

Fino ad oggi, il focus principale di Peanut è stato quello di favorire il dialogo e la connessione tra le utenti, incoraggiando la condivisione di esperienze simili. Ora, con Peanut Track, l'app si evolve, consentendo alle donne di monitorare attivamente la propria gravidanza e di ottenere informazioni accurate e su misura, basate sulle esigenze specifiche di ogni fase. Michelle Kennedy, CEO e fondatrice della piattaforma, ha spiegato che l’obiettivo è quello di fornire contenuti mirati e rispondere alle domande che emergono naturalmente durante la gravidanza, basandosi sull'esperienza di milioni di donne che hanno utilizzato Peanut negli ultimi anni.

Peanut Track non solo fornisce contenuti scritti da esperti, come ginecologi, ma offre anche le tradizionali metriche di riferimento relative alla crescita del bambino, informando ad esempio sulle dimensioni del feto e sui sintomi che la madre potrebbe sperimentare. Inoltre, l'app continua a favorire l'aspetto comunitario, mettendo in contatto le donne che si trovano nello stesso stadio della gravidanza, creando così un senso di supporto reciproco e condivisione.