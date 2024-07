PDF Shaper: ecco tutte le novità dell'aggiornamento 14.3

PDF Shaper, il software desktop che facilita la gestione e modifica dei file PDF, ha rilasciato la sua versione 14.3. Questo strumento, adatto sia per utenti domestici che professionali, offre funzionalità quali la divisione e unione di documenti PDF, inserimento di filigrane, firma digitale, ottimizzazione dei PDF per ridurne le dimensioni, conversione in altri formati (Word, JPG, TXT) ed estrazione di testo e immagini.

La nuova versione introduce diverse novità e miglioramenti significativi. Tra le nuove funzionalità, l’associazione automatica dei file PSL durante l'installazione permette di aprire più rapidamente i file con estensioni PSL, un formato proprietario utilizzato da PDF Shaper per salvare le impostazioni predefinite di conversione.

I miglioramenti includono un posizionamento più preciso delle filigrane all'interno dei documenti PDF, garantendo una maggiore coerenza rispetto alle versioni precedenti del software. La conversione di file DOCX (Word) in PDF è stata ottimizzata per una migliore gestione di tabelle e immagini, permettendo di ottenere file PDF più fedeli all'originale documento Word. Anche la conversione di file PDF in DOC (Word) ha visto miglioramenti significativi nella formattazione del testo, mantenendo layout e stile in modo più accurato.

Novità anche per la gestione delle immagini

Inoltre, la gestione delle immagini nei formati TIF e PNG durante la conversione in PDF è stata migliorata, garantendo una qualità superiore delle immagini nei file PDF risultanti. Infine, la versione 14.3 risolve un bug che poteva causare l'apertura del file PDF originale anziché del file rinominato dopo la conversione, evitando così confusione e potenziali perdite di lavoro.

L'aggiornamento alla versione 14.3 di PDF Shaper, dunque, rende il software ancora più performante e versatile. Grazie ai miglioramenti nella gestione delle filigrane e nella conversione dei file, nonché alla correzione di bug, PDF Shaper si conferma come uno strumento eccellente per la gestione dei documenti digitali. Per aggiornare o scaricare l'ultima versione di PDF Shaper basterà cliccare qui e accedere al sito web ufficiale.