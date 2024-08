PC lento? Prova questo software prima di comprarne uno nuovo

Con il corso degli anni le prestazioni di un PC rallentano, vero. E più un computer è lento, maggiori sono le problematiche dal punto di vista dell'esperienza d'uso, vero anche questo. Non sempre però la soluzione deve per forza di cose essere quella di acquistare un nuovo computer. Primo perché non è detto che il PC sia da cambiare. E secondo per una questione prettamente economica.

A questo proposito, ti segnaliamo il software CCleaner, uno dei migliori programmi per velocizzare qualsiasi tipo di computer e ottimizzarne le performance, al punto da riportarlo allo stato originale o quasi. Grazie alla nuova promozione in corso è possibile acquistare la licenza di due anni di CCleaner Professional Plus al prezzo scontato di 59,95 euro, contro i 119,95 euro richiesti.

Come ottimizzare un PC lento con CCleaner

Il primo passo da compiere è scaricare il software CCleaner dal sito ufficiale, assicurandosi di effettuare il download della versione compatibile con il proprio sistema operativo (i PC Windows hanno una versione diversa rispetto ai Mac, ndr).

Poi, una volta completata l'installazione, è sufficiente lanciare il programma "Esegui Controllo integrità nel mio PC", per avere così una prima panoramica sulle condizioni di salute del PC. Molto probabilmente si riceverà il seguente messaggio: "Le condizioni del tuo PC non sono ottimali", con un quadro generale delle criticità emerse.

Per l'ottimizzazione del computer, tutto quello che bisogna fare è premere sul pulsante "Ottimizza". Al termine della procedura il PC riacquisterà le performance che aveva nei primi mesi dopo l'acquisto, quelli che in genere vengono definiti come le settimane o i mesi della "luna di miele".

Infine, ti rinnoviamo l'invito a prendere in considerazione la nuova offerta di CCleaner, grazie alla quale puoi risparmiare 60 euro sul piano Professional Plus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.