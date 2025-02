Panasonic taglia i costi e punta anche lei sull'intelligenza artificiale

Panasonic ha avviato un importante piano di ristrutturazione per rafforzare la sua posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, riducendo i costi e riorganizzando le sue divisioni meno redditizie. L'azienda giapponese ha delineato la sua strategia con l'intenzione di aumentare i propri profitti di 300 miliardi di yen (equivalenti a circa 1,93 miliardi di dollari) entro il marzo 2029. Per raggiungere questo ambizioso traguardo, Panasonic prevede di consolidare e ottimizzare le sue operazioni di produzione e logistica, rendendo le sue strutture più efficienti e competitive.

Il CEO Yuki Kusumi ha preferito non entrare nel dettaglio riguardo una possibile vendita della divisione televisiva, lasciando però aperte diverse possibilità. Nonostante la prudenza nelle dichiarazioni, Panasonic sta valutando diverse opzioni per migliorare la propria struttura e rispondere alle sfide del mercato.

Questo cambiamento arriva in un momento in cui Panasonic, già nota per la fornitura di batterie a Tesla, sta cercando di ridefinire il proprio futuro, concentrandosi sempre più sull'innovazione e sulle tecnologie all'avanguardia. Una delle aree di maggiore interesse per l'azienda è l'Intelligenza Artificiale, campo in cui Panasonic ha deciso di fare investimenti significativi.

Panasonic vuole integrare l'AI nelle sue operazioni

L'azienda giapponese ha avviato una collaborazione con Anthropic, una società specializzata nello sviluppo di modelli di linguaggio avanzati, con l'intento di integrare l'AI nelle sue operazioni aziendali. Questo permette a Panasonic di sfruttare le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale non solo per ottimizzare la produzione, ma anche per migliorare la gestione dei dati e la comunicazione.

Con questo piano di ristrutturazione, Panasonic sta progressivamente riducendo il suo focus sui settori tradizionali, come l'elettronica di consumo, per concentrarsi su tecnologie innovative e settori più redditizi.

L'azienda giapponese si sta così adattando alle nuove dinamiche di mercato, cercando di essere sempre più competitiva in un mondo che si sta evolvendo velocemente grazie all'Intelligenza Artificiale e altre tecnologie emergenti. Questa svolta strategica rappresenta un passo importante per Panasonic, che dimostra l'intenzione di allinearsi alle tendenze future del mercato e investire su tecnologie in grado di garantirle una crescita sostenibile nel lungo termine.