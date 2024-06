Outlook: da settembre deprecazione dell'autenticazione di base

Microsoft ha annunciato alcune importanti modifiche per gli utenti che utilizzano account personali per accedere ad Outlook. A partire dal 16 settembre, gli account personali di Outlook non supporteranno più l'accesso con quella che l'azienda chiama autenticazione di base. Si tratta del vecchio metodo con nome utente e password. In un post sul blog, Microsoft afferma in quella data, gli utenti di Outlook, comprese le persone che continuano a ricevere le loro e-mail tramite Hotmail.com e Live.com, devono ora accedere ai propri account tramite app di posta o di calendario che utilizzano ciò che l’azienda chiama “autenticazione moderna” (Modern Authentication). In alternativa possono usare il sito web Outlook.com. Anche altre app come le attuali app Outlook per Windows, Mac, iOS e Android, insieme ad Apple Mail e Thunderbird, supportano questo tipo di autenticazione.

Nel suo blog Microsoft afferma che: “sebbene l’autenticazione di base sia stata lo standard per un bel po’ di tempo, ha anche reso più semplice per i malintenzionati acquisire le informazioni di accesso di una persona. Ciò aumentava il rischio che le credenziali rubate venissero riutilizzate per ottenere l’accesso alla posta elettronica o ai dati personali di una persona. Gli attacchi informatici basati su posta elettronica sono aumentati nel tempo, quindi richiediamo l'autenticazione moderna per tutti i clienti di Outlook per proteggere meglio i loro account personali”.

Microsoft descrive inoltre come i metodi di autenticazione moderna rendano più sicuro l'accesso agli account di posta elettronica personali di Outlook. Secondo l’azienda: “con i metodi di autenticazione moderna applichiamo ulteriori processi/token di backend che gli utenti potrebbero non notare e che aggiungono un ulteriore livello di sicurezza. Chiunque tenti di utilizzare un'applicazione che non supporta l'autenticazione moderna non sarà più in grado di accedere alla posta elettronica di Outlook.com, Hotmail o Live.com da tali applicazioni”.

Outlook: le prossime funzionalità che verranno deprecate da Microsoft

Il 19 agosto 2024 Microsoft disattiverà inoltre la versione lite dell'app web Outlook, a cui è possibile accedere tramite browser web meno recenti. L’azienda ha poi ricordato agli utenti che prevede di terminare il supporto per le vecchie app Windows Mail e Calendario entro la fine di quest'anno. Inoltre, Microsoft terminerà il supporto per l'accesso agli account Gmail in Outlook.com, entro il 30 giugno. È ancora possibile accedere agli account Gmail tramite le app Outlook per Windows e Mac. Infine, entro questo mese, gli utenti mobili di Outlook non potranno più utilizzare le funzionalità di comando vocale Riproduci le mie email e Ricerca vocale.