Ora puoi trasferire la playlist da YouTube Music ad Apple Music

Trasferire le tue playlist da YouTube Music a Apple Music è finalmente diventato semplice e veloce, grazie a un nuovo strumento introdotto di recente. Inizialmente, Apple aveva rilasciato un documento di supporto in cui annunciava la possibilità di trasferire playlist da Apple Music e iTunes Match verso YouTube Music. Sembrava che questo trasferimento fosse unidirezionale, ma Google ha prontamente chiarito la situazione.

Attraverso una pagina di supporto dedicata, Google ha confermato che gli utenti di YouTube Music possono ora trasferire le proprie playlist anche su Apple Music. Questo è reso possibile grazie al "Data Transfer Project", lo stesso strumento che Apple utilizza per il trasferimento in senso opposto.

Prima di procedere, assicurati di avere un account attivo su YouTube Music e un abbonamento a Apple Music. Questi sono prerequisiti fondamentali per avviare il trasferimento delle playlist. Google ha spiegato che esistono due modalità per effettuare il trasferimento delle playlist da YouTube Music a Apple Music: attraverso Google Takeout o tramite la dashboard dell’account YouTube Music.

Metodi di trasferimento

Trasferimento tramite Takeout:

Vai su Google Takeout all'indirizzo https://takeout.google.com/settings/takeout. Nella sezione "Servizi Google utilizzati di recente" o "Altri servizi Google", trova "YouTube" e seleziona "Trasferisci dati". Scegli i dati da copiare e clicca su "Continua". Accedi al tuo account Google e autorizza l'uso di Takeout. Seleziona "Apple Music" dal menu a tendina e clicca su "Continua". Segui le istruzioni per collegare il tuo account Apple Music e autorizza il trasferimento. Completa il processo cliccando su "Accetto" e poi su "Continua".

Trasferimento tramite dashboard:

Accedi alla tua dashboard di YouTube Music. Trova la sezione dedicata al trasferimento dei dati. Segui le istruzioni sullo schermo, simili ai passaggi di Google Takeout.

Una volta che il trasferimento è stato completato, Google ti invierà un'email con un link per accedere alle playlist su Apple Music. Per ora, il trasferimento diretto è disponibile solo verso Apple Music e riguarda solo le playlist create da te, non quelle condivise. Inoltre, eventuali modifiche apportate alle playlist dopo il trasferimento non verranno sincronizzate automaticamente tra i servizi.