Optimus: il robot umanoide di Tesla impressiona ogni giorno di più, guardate cosa può fare

Il nuovo robot umanoide di Tesla, denominato Optimus, sta catturando l'attenzione del pubblico e degli esperti di settore grazie a una recente dimostrazione delle sue capacità. Il colosso guidato da Elon Musk ha rilasciato un video in cui il robot esegue compiti quotidiani con apparente naturalezza, riaccendendo il dibattito sul futuro dell’automazione domestica e sul ruolo della robotica avanzata nelle nostre vite.

Il filmato, che ha già superato i cinque milioni di visualizzazioni, mostra Optimus impegnato in attività come cucinare, passare l’aspirapolvere e pulire superfici. Queste immagini suggeriscono che il progetto di Tesla abbia compiuto significativi progressi, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche nella sua applicabilità pratica. Tuttavia, rimangono molte domande sull'effettiva maturità del prodotto e sulla sua capacità di affermarsi in un mercato sempre più competitivo. Ecco il video in questione:

I’m not just dancing all day, ok pic.twitter.com/rKs5WwKjvf — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 21, 2025

Specifiche e innovazioni tecnologiche

Con un’altezza di 173 centimetri e un peso di 57 chilogrammi, Optimus è progettato per trasportare carichi fino a 20 kg. Il cuore del robot risiede nel suo avanzato sistema di intelligenza artificiale, che utilizza lo stesso software presente nei veicoli Tesla. Questa tecnologia consente al robot di apprendere osservando video di azioni umane, una caratteristica che potrebbe rivoluzionare il settore dell’automazione domestica. Il prezzo stimato è compreso tra 20.000 e 30.000 dollari.

Ostacoli e sfide produttive

Nonostante le promesse, la strada verso la produzione di massa non è priva di ostacoli. Uno dei principali problemi riguarda le restrizioni cinesi sull’esportazione di terre rare, materiali essenziali per i magneti utilizzati nel robot. Pechino ha imposto limitazioni che richiedono garanzie sull’uso esclusivamente civile di questi componenti. Da parte sua, Tesla ha assicurato che i materiali saranno impiegati esclusivamente nella costruzione di robot umanoidi.

Queste difficoltà si sommano a quelle tecniche, come l’ottimizzazione dell’autonomia della batteria e la gestione della produzione su larga scala. Il superamento di tali sfide sarà cruciale per garantire il successo commerciale di Optimus e per dimostrare che Tesla è in grado di mantenere le promesse fatte al mercato.

Un mercato sempre più competitivo

Il settore della robotica avanzata sta vivendo una rapida evoluzione, con un numero crescente di concorrenti che sviluppano soluzioni innovative. Gli esperti sono divisi sulle reali potenzialità di Optimus. Mentre alcuni elogiano i progressi tecnologici mostrati da Tesla, altri ritengono che le funzionalità presentate non rappresentino una vera novità. Inoltre, permangono dubbi sulle effettive applicazioni pratiche del robot e sulla sua capacità di competere con le soluzioni già disponibili sul mercato.