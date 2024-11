Oppo A80: 256GB di memoria per un prezzo ASSURDO mai visto prima

Da molto tempo desideri uno smartphone che unisca stile, velocità e tanta memoria per i tuoi contenuti? L’OPPO A80 5G in colore Starry Black è quello che fa per te per soli 172,60€ grazie al codice promo PSPROTT24!

Questo telefono non solo ha un design super cool, ma offre anche prestazioni di altissimo livello, perfette per chi non vuole mai rinunciare a nulla.

Display liscio come seta, perfetto per gaming e streaming

Con un display grande da 6,67 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, l’OPPO A80 ti offre un’esperienza visiva unica. Che tu stia scorrendo sui social, guardando serie TV o giocando al tuo game preferito, il display fluido e i colori brillanti ti faranno innamorare di ogni immagine.

Foto, video, app, giochi, musica… con 256GB di memoria interna, l’OPPO A80 5G è pronto a tenere tutto quello che ti serve, senza farti preoccupare di cancellare file importanti. E con 8GB di RAM, anche le app più pesanti funzionano alla perfezione, senza intoppi. Se sei uno di quelli che ama avere tutto a portata di mano, questo smartphone ti permetterà di avere spazio per ogni tua passione! Se ami fare foto, amerai la fotocamera principale da 50MP. Questa ti permetterà di catturare ogni momento in modo dettagliato e nitido, sia di giorno che di notte. Con l’OPPO A80 5G, i tuoi scatti saranno pronti per essere postati e stupire tutti i tuoi amici.

Non perderlo a questo prezzo: scegli l'OPPO A80 e scopri quanto può essere bello avere uno smartphone che ti dà tutto quello che vuoi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.