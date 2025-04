Opera Mini introduce l'assistente AI Aria su Android

La storica applicazione di navigazione Opera Mini si evolve ulteriormente integrando l’intelligenza artificiale per offrire nuove funzionalità anche agli utenti con dispositivi di fascia bassa. Questo aggiornamento include l’assistente AI denominato Aria, capace di fornire strumenti avanzati come la generazione di immagini e la ricerca intelligente, mantenendo il tradizionale risparmio dati che ha reso celebre il browser norvegese.

Progettato per piattaforme Android, Opera Mini continua a distinguersi per la sua capacità di comprimere i dati durante la navigazione, un aspetto cruciale per i mercati emergenti dove le connessioni internet sono spesso limitate. Secondo Jørgen Arnesen, EVP Mobile di Opera, l’introduzione dell’intelligenza artificiale rappresenta un passo naturale.

Per alimentare Aria, Opera utilizza tecnologie sviluppate da partner come OpenAI e Google. Questa combinazione garantisce risposte pertinenti e precise senza compromettere le prestazioni dell’applicazione. L’azienda assicura che l’introduzione di queste funzionalità non aumenterà né le dimensioni dell’app né il consumo di dati, rendendola una soluzione ideale per chi dispone di risorse hardware limitate.

I numeri di Opera Mini: un successo enorme

I numeri testimoniano il successo di Opera Mini: oltre un miliardo di download su Android e più di 100 milioni di utenti attivi a livello globale. Solo quest’anno, l’app ha registrato 7,1 milioni di nuovi download. Tuttavia, l’azienda ha dovuto affrontare alcune sfide, come l’interruzione del programma di dati gratuiti in Kenya, dovuta a restrizioni normative sulla pubblicità nei browser. Nonostante ciò, la crescita continua a ritmo sostenuto.

Guardando al futuro, Opera sta già testando nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui il controllo delle schede tramite linguaggio naturale e assistenti autonomi per l’esecuzione di compiti specifici. Questi sviluppi mirano a rafforzare ulteriormente la posizione del browser all'interno dei mercati emergenti, dimostrando che tecnologie avanzate possono essere rese accessibili a tutti, indipendentemente dalle risorse hardware disponibili o dalla velocità delle varie connessioni internet.