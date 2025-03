OpenManus: alternativa open source all'Agente AI Manus

OpenManus è un progetto nato per venire incontro a tutti coloro che provano frustrazione nell'imbattersi in strumenti come Manus per poi scoprire che il loro accesso è riservato a pochi fortunati tramite liste d'attesa o costosi abbonamenti premium. Esso si presenta infatti come un'alternativa open source creata da una community di sviluppatori interessati ad una maggiore democratizzazione dell'intelligenza artificiale.

Cosa è OpenManus

OpenManus è una piattaforma AI libera e aperta che consente di creare soluzioni completamente personalizzabili e integrabili nei propri flussi di lavoro. A differenza di Manus, OpenManus è immediatamente disponibile per il download, modificabile e adattabile alle esigenze specifiche di ciascun progetto. Senza costi nascosti o restrizioni burocratiche.

Tra le caratteristiche principali di OpenManus troviamo una vasta gamma di funzionalità progettate per facilitare l'integrazione e la personalizzazione. Offre infatti delle API semplici e intuitive con cui interagire, strumenti avanzati di gestione delle dipendenze e il supporto a diverse tecnologie utili anche per progetti complessi. Inoltre, il fatto che si tratti di un'iniziativa guidata da una community di volontari garantisce aggiornamenti frequenti, patch rapide e una documentazione costantemente migliorata grazie al contributo collettivo.

Iniziare a utilizzare OpenManus è semplice. È possibile scegliere tra una configurazione tradizionale tramite Conda o optare per il metodo raccomandato, utilizzando il Python package installer uv che consente un'installazione più rapida e facilita la risoluzione delle dipendenze.

Il modello generativo RL

OpenManus può essere utilizzato per la realizzazione di chatbot AI o la creazione di assistenti virtuali personalizzati. A questo progetto si ricollega il modello OpenManus-RL. Anche in questo caso parliamo di un'iniziativa open source, guidata da Ulab-UIUC e MetaGPT, che punta a migliorare le capacità di ragionamento e decisione dei modelli linguistici generativi attraverso tecniche di ottimizzazione basate sull'apprendimento per rinforzo.

Il progetto prende spunto da iniziative precedenti come Deepseek-R1 e QwQ-32B ed esplora nuove modalità per l'affinamento degli agenti basati su LLM. Le attività del gruppo che fa capo ad esso includono l'esplorazione di modelli di ragionamento avanzati, strategie di rollout alternative, la definizione di nuovi ambienti per il benchmarking e strategie post-addestramento.