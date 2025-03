OpenAI testerà i connettori ChatGPT per Google Drive e Slack

OpenAI inizierà presto a testare un modo per i clienti aziendali di collegare app come Slack e Google Drive a ChatGPT. Secondo quanto riportato dal sito TechCrunch, che cita un documento interno di OpenAI, l’azienda prevede di iniziare a testare una nuova funzionalità chiamata ChatGPT Connectors. Quest’ultimo consentirà agli abbonati del team ChatGPT di collegare gli account Google Drive e Slack dell'area di lavoro a ChatGPT in modo che il chatbot possa rispondere a domande basate su file, presentazioni, fogli di calcolo e conversazioni Slack su tali account. Secondo un documento, In futuro, OpenAI prevede anche di espandere ChatGPT Connectors ad altre piattaforme, come Microsoft SharePoint e Box.

ChatGPT Connectors è l'ultimo tentativo di OpenAI di rendere ChatGPT una parte indispensabile dei toolkit software delle aziende. Mentre alcune aziende hanno espresso riserve sul consentire a ChatGPT di accedere a informazioni aziendali sensibili, altre hanno accolto bene tale tecnologia. ChatGPT Connectors verrà lanciato in versione beta per alcuni utenti di ChatGPT Team. Inoltre, questo strumento è basato su una versione di GPT-4o di OpenAI che può perfezionare le sue risposte in base alla "conoscenza interna [aziendale]". Infine, gli utenti in un'area di lavoro di ChatGPT Team ottengono l'accesso al modello tramite le app ChatGPT di OpenAI.

OpenAI: come funziona ChatGPT Connectors

Il modello GPT-4o personalizzato cerca e "legge" le informazioni interne potenzialmente rilevanti per una query. Per creare un indice di ricerca, OpenAI sincronizza una copia crittografata dei file e delle conversazioni aziendali sui server di ChatGPT. Per quanto riguarda la privacy degli utenti, nel suo documento OpenAI ricorda che le autorizzazioni di Slack e Google Drive sono "pienamente rispettate" e "tenute costantemente aggiornate". I dipendenti non saranno in grado di scoprire contenuti tramite ChatGPT a cui non possono accedere in Google Drive o Slack. Inoltre, gli amministratori avranno la possibilità di scegliere quali canali sincronizzare. Come piccolo inconveniente, i dipendenti potrebbero ricevere risposte "sostanzialmente diverse" agli stessi prompt di ChatGPT.

Esistono anche dei limiti tecnici a ciò a cui ChatGPT Connector può accedere. Le immagini nei file di Google Drive (ad esempio Google Docs, Google Slides, PDF, documenti Word, presentazioni PowerPoint e testo normale) non sono supportate. ChatGPT Connector può solo "leggere" (non analizzare) i dati in Fogli e cartelle di lavoro Excel. ChatGPT Connector non può nemmeno recuperare DM o messaggi di gruppo di Slack e ignorerà i messaggi dai bot di Slack. Alle aziende che desiderano partecipare alla beta di ChatGPT Connector viene chiesto di fornire a OpenAI 100 documenti, fogli di calcolo, presentazioni e/o conversazioni del canale Slack. L'azienda ha affermato nel documento che non addestrerà il modello direttamente sui dati degli utenti. Tuttavia, potrebbe usarle "come input per la generazione di dati sintetici" che potrebbero essere utilizzati nella sua formazione.