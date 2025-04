OpenAI rivoluziona lo shopping online con il nuovo strumento di ricerca su ChatGPT

OpenAI sta rivoluzionando il mondo dello shopping online grazie all'introduzione di nuove funzionalità integrate in ChatGPT. Questo aggiornamento mira a fornire un'esperienza personalizzata e interattiva, che include suggerimenti di acquisto, immagini dei prodotti, recensioni e collegamenti diretti per finalizzare l'acquisto. La nuova soluzione, disponibile su GPT-4o, si distingue per la capacità di rispondere a richieste in linguaggio naturale, rendendo più intuitiva la ricerca e selezione dei prodotti.

La piattaforma inizierà il suo test in settori strategici come moda, bellezza, elettronica e articoli per la casa, raggiungendo un pubblico globale, inclusi utenti con account gratuiti e non registrati. Questo rappresenta una chiara sfida ai giganti della ricerca web, come Google, puntando su un'esperienza meno invasa dalla pubblicità e più centrata sulle esigenze degli utenti. OpenAI sfrutta metadati strutturati da fonti esterne per garantire una qualità elevata delle risposte, distinguendosi dai tradizionali motori di ricerca sempre più influenzati dagli annunci pubblicitari.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha recentemente mostrato un'apertura verso modelli di monetizzazione più discreti, come le commissioni di affiliazione sugli acquisti effettuati tramite la piattaforma, pur mantenendo la sua avversione verso la pubblicità invasiva. Questa strategia segna un'evoluzione significativa rispetto agli esperimenti precedenti, come la piattaforma "Operator", garantendo un'esperienza più veloce e interattiva per gli utenti.

Ulteriori novità

Un'altra novità di rilievo è la funzione "memoria", riservata agli abbonati Pro e Plus, che consente a ChatGPT di fare riferimento alle conversazioni precedenti per offrire raccomandazioni prodotti ancora più precise. Tuttavia, per ragioni normative, questa funzionalità non sarà disponibile in diversi paesi europei, inclusi quelli dell'Unione Europea.

Oltre a queste innovazioni, l'aggiornamento introduce la visualizzazione delle ricerche di tendenza durante la digitazione delle domande, una funzione simile al completamento automatico di Google. Inoltre, ChatGPT estende le sue capacità alla piattaforma WhatsApp, permettendo agli utenti di ricevere risposte aggiornate direttamente in chat.

Con oltre un miliardo di ricerche effettuate su ChatGPT nell'ultima settimana, OpenAI dimostra la sua capacità di crescere rapidamente e di trasformare il panorama dello shopping online e della ricerca web. Questa mossa non solo amplia le possibilità per i consumatori, ma pone le basi per una competizione più serrata nel settore tecnologico e commerciale.