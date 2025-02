OpenAI rimuove alcuni avvisi sui contenuti da ChatGPT

OpenAI ha affermato di aver rimosso i “messaggi di avviso" nella sua piattaforma di chatbot basata sull'intelligenza artificiale, ChatGPT, che indicavano quando un contenuto avrebbe potuto violare i suoi termini di servizio. Laurentia Romaniuk, membro del team di comportamento del modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ha affermato in un post su X che il cambiamento aveva lo scopo di ridurre i "negazioni gratuite/inspiegabili". Nick Turley, responsabile del prodotto per ChatGPT, ha affermato in un post separato che gli utenti dovrebbero ora essere in grado di "utilizzare ChatGPT come ritengono opportuno". Ciò a patto che rispettino la legge e non tentino di danneggiare se stessi o gli altri. Inoltre, come ricordato ancora da Turley: "non vedo l'ora di eliminare molti avvisi non necessari nell'interfaccia utente".

OpenAI: modifiche non avranno impatto sulle risposte del modello

La rimozione dei messaggi di avviso non significa che ChatGPT sia ora un free-for-all. Il chatbot si rifiuterà comunque di rispondere a certe domande discutibili o risponderà in un modo che supporta palesi falsità (ad esempio "Dimmi perché la Terra è piatta"). Ma come hanno notato alcuni utenti di X, l'eliminazione dei cosiddetti avvisi "orange box" aggiunti ai prompt più piccanti di ChatGPT contrasta la percezione che ChatGPT sia censurato o irragionevolmente filtrato. Fino a qualche mese fa, gli utenti di ChatGPT su Reddit hanno segnalato di aver visto flag per argomenti correlati a salute mentale e depressione, erotismo e brutalità immaginaria. Secondo quanto riportato, ChatGPT dovrebbe almeno ad alcune di queste domande.

Dopo la pubblicazione di questa storia, un portavoce di OpenAI ha rivelato alla redazione di TechCrunch che tale cambiamento non avrà alcun impatto sulle risposte del modello. Inoltre, auesta settimana OpenAI ha aggiornato il suo Model Spec (la raccolta di regole di alto livello che governano indirettamente i modelli di OpenAI) per chiarire che i modelli dell'azienda non si tireranno indietro di fronte ad argomenti sensibili e si asterranno dal fare affermazioni che potrebbero escludere punti di vista specifici.

La mossa, insieme alla rimozione degli avvisi in ChatGPT, è probabilmente una risposta alla pressione politica. Molti degli stretti alleati del presidente Donald Trump, tra cui Elon Musk e lo "zar" delle criptovalute e dell'intelligenza artificiale David Sacks, hanno accusato gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale di censurare i punti di vista conservatori. Sacks ha individuato in particolare ChatGPT di OpenAI come "programmato per essere sveglio" e non veritiero su argomenti politicamente sensibili.