OpenAI potrebbe puntare nuovamente nella robotica

Non molto tempo fa, OpenAI aveva sciolto il suo dipartimento di robotica. Tuttavia, lo ha ripristinato poco tempo dopo. Ora, Caitlin Kalinowski, che lo scorso novembre si è unita a OpenAI per guidare la sezione hardware, ha affermato che l’azienda svilupperà i propri robot, completi di una suite di sensori personalizzata. In un post su X pubblicato nel weekend, Kalinowski ha evidenziato i nuovi annunci di lavoro di OpenAI in ambito robotica con informazioni aggiuntive. Il team di robotica di OpenAI si concentrerà su robot "generici", "adattivi" e "versatili". Questi saranno in grado di operare con intelligenza simile a quella umana in contesti "dinamici" e "reali".

OpenAI: robot umanoidi obiettivo realistico a breve termine

L’azienda AI prevede di creare nuovi sensori ed elementi computazionali per la sua robotica, che saranno alimentati da modelli di intelligenza artificiale sviluppati internamente dall'azienda. Come riportato in uno degli annunci, OpenAI intende impiegare lavoratori a contratto per testare i suoi prototipi robotici. Un altro suggerisce invece che i robot dell'azienda potrebbero avere arti. Il sito The Information ha recentemente riportato che OpenAI ha esplorato la possibilità di costruire un proprio robot umanoide. Qualunque forma finiscano per assumere, i robot di OpenAI dovrebbero un giorno raggiungere la "produzione su vasta scala". L’azienda sembra essere ottimista.

La robotica ha destato molto interesse negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda i robot umanoidi. Secondo Crunchbase, il settore ha raccolto oltre 6,4 miliardi di dollari dai VC l'anno scorso. Le aziende X1 e Figure, entrambe supportate da OpenAI, stanno tentando di creare robot multiuso che si muovono più o meno come gli umani. Le sfide sono formidabili, ma queste aziende affermano che la tecnologia ha raggiunto il punto in cui i sistemi robotici umanoidi prodotti in serie sono un obiettivo realistico a breve termine. Tuttavia, le numerose delusioni nella recente storia della robotica suggeriscono che sarà più facile a dirsi che a farsi.

I robot non sono l'unico progetto hardware su cui OpenAI sta lavorando attivamente. Il leggendario ex product designer Apple Jony Ive ha confermato l'anno scorso di collaborare con OpenAI su un nuovo dispositivo. Inoltre, alcune indiscrezioni parlando di un chip personalizzato progettato dall’azienda per l'esecuzione dei suoi modelli di intelligenza artificiale.