OpenAI: oltre 400 milioni di utenti usano ChatGPT ogni settimana

OpenAI afferma che più di 400 milioni di utenti utilizzano ChatGPT ogni settimana. Il Chief Operating Officer di OpenAI, Brad Lightcap, ha rivelato alla CNBC che questi numeri rappresentano un aumento del 33% rispetto ai 300 milioni segnalati a dicembre 2024. Anche l'account X di ChatGPT ha pubblicato un messaggio che celebrava l'impresa. “4e8” in notazione scientifica si traduce in 400 milioni. Lightcap ha affermato in un'intervista alla CNBC che gran parte della crescita di ChatGPT può essere attribuita alla "naturale evoluzione" del prodotto, poiché sempre più persone trovano casi di utilizzo comuni e viene riconosciuto da un pubblico più vasto, spesso guidato dal passaparola. Come riportato da Lightcap: "Le persone ne sentono parlare tramite passaparola. Ne vedono l'utilità. Vedono i loro amici che lo usano. C'è un effetto generale di persone che vogliono davvero questi strumenti e vedono che questi strumenti sono davvero preziosi".

OpenAI: uso dei modelli o1 e o3 quintuplicato tra gli sviluppatori

Oltre agli utenti, anche il numero di clienti aziendali paganti sta aumentando, raddoppiando a 2 milioni (da settembre 2024). I dipendenti che usano ChatGPT nella loro vita personale spesso lo consigliano per l'uso lavorativo, contribuendo a questa crescita. Lightcap ha aggiunto che molte persone che usano già questi prodotti riconoscono il loro valore. Ciò alimenta ulteriormente l'adozione da parte degli utenti nelle aziende. Sempre secondo lo Chief Operating Officer di OpenAI: "Otteniamo molti vantaggi e un vento favorevole dall'adozione da parte dei consumatori organici, dove le persone hanno già familiarità con il prodotto. C'è una crescita davvero sana, su una curva diversa".

Tra l’altro c’è anche un aumento del coinvolgimento degli sviluppatori, che ha visto un aumento doppio negli ultimi sei mesi. L'uso dei modelli di ragionamento di OpenAI, come o1 e o3, è invece quintuplicato tra gli sviluppatori. I principali clienti aziendali di OpenAI includono Uber, Morgan Stanley, Moderna e T-Mobile. Con tutta questa crescita, OpenAI deve ancora affrontare la concorrenza di nuovi entranti come DeepSeek e Grok di xAI. Nonostante ciò, Lightcap afferma che ciò non influisce sul modo in cui l'azienda pensa all'open source e alla sua roadmap di prodotto o ad altri piani di spesa mega. OpenAI aveva precedentemente annunciato il progetto Stargate in cui avrebbe investito collettivamente 500 miliardi di dollari insieme ai partner SoftBank, Oracle e MGX, per finanziare data center e altre infrastrutture correlate all'intelligenza artificiale.