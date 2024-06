OpenAI: nuova partnership con il TIME per addestrare ChatGPT

Negli ultimi mesi, OpenAI ha firmato accordi sui contenuti con diverse società di media, tra cui The Atlantic, Vox Media, Financial Times e Axel Springer. Questi accordi consentono a OpenAI di utilizzare i contenuti delle società di media per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale fornendo allo stesso tempo alle società di media l'accesso ai modelli di intelligenza artificiale di OpenAI per migliorare il loro giornalismo. Nelle scorse ore OpenAI ha annunciato un accordo pluriennale sui contenuti con TIME. Nell'ambito di questa partnership strategica, i contenuti di TIME saranno presenti nei prodotti OpenAI come ChatGPT. Attraverso questo accordo pluriennale, OpenAI avrà accesso sia ai contenuti attuali che a quelli storici degli estesi archivi TIME che coprono gli ultimi 101 anni. In ChatGPT, OpenAI evidenzierà il contenuto di TIME con una citazione e un collegamento alla fonte originale su Time.com quando risponde alle domande degli utenti.

OpenAI: accordo consentirà a TIME di accedere alla tecnologia AI dell’azienda

Le due aziende hanno commentato il nuovo accordo con entusiasmo. Come affermato da affermato Mark Howard, Chief Operating Officer di TIME: “nel corso dei nostri 101 anni di storia, TIME ha abbracciato l’innovazione per garantire che la fornitura del nostro giornalismo di fiducia si evolva insieme alla tecnologia. Questa partnership con OpenAI fa avanzare la nostra missione di espandere l’accesso a informazioni affidabili a livello globale mentre continuiamo ad abbracciare nuovi modi innovativi per portare il giornalismo di TIME al pubblico di tutto il mondo”. Dall’altro lato, Brad Lightcap, Chief Operating Officer di OpenAI ha commentato: “stiamo collaborando con TIME per rendere più semplice per le persone l'accesso ai contenuti delle notizie attraverso i nostri strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre supportiamo il giornalismo rispettabile fornendo una corretta attribuzione alle fonti originali”.

Questa partnership strategica consentirà inoltre a TIME di accedere alla più recente tecnologia AI di OpenAI per sviluppare nuovi prodotti e migliorare il proprio giornalismo. L’accordo tra OpenAI e TIME solleva importanti domande sul futuro dell’intelligenza artificiale nella creazione di contenuti. Sebbene offra opportunità di innovazione e accesso, stimola anche discussioni sulla proprietà intellettuale, sull’equo compenso e sul ruolo dei giornalisti umani in un mondo sempre più guidato dall’intelligenza artificiale. Man mano che emergono sempre più partnership come questa, queste osservazioni potrebbero diventare sempre più critiche.