OpenAI lancia una versione lite di Deep Research: sarà gratis

OpenAI ha recentemente annunciato un'importante novità per il suo strumento di ricerca avanzata: Deep Research. L'azienda ha lanciato una versione lite del suo sistema, ora accessibile anche gratuitamemnte. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso la democratizzazione dell'accesso agli strumenti di ricerca tramite AI, offrendo un'opportunità unica per esplorare argomenti complessi in modo rapido e dettagliato.

Secondo OpenAI, l'obiettivo principale è rendere la ricerca avanzata uno strumento alla portata di tutti, eliminando le barriere economiche che spesso limitano l'accesso a tali tecnologie. La nuova implementazione si basa sul modello o4-mini, una versione semplificata ma efficace che permette di analizzare numerose fonti online, inclusi forum come Reddit. Sebbene le risposte siano più concise rispetto alla versione completa, l'accuratezza e la rilevanza delle informazioni rimangono di alto livello.

Funzionalità e differenze principali

La versione lite di Deep Research si distingue per la capacità di mantenere un livello di dettaglio adeguato alle esigenze quotidiane di ricerca, nonostante la riduzione nella lunghezza delle risposte. Gli utenti che utilizzano il servizio gratuito avranno la possibilità di effettuare fino a cinque ricerche al mese, mentre gli abbonati potranno beneficiare di limiti più generosi. I piani di abbonamento includono:

Plus e Team: 10 ricerche complete e 125 leggere al mese.

10 ricerche complete e 125 leggere al mese. Pro: 125 ricerche in entrambe le versioni.

125 ricerche in entrambe le versioni. Enterprise: 10 ricerche originali.

Questa gerarchia di utilizzo consente agli utenti di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, garantendo al contempo un accesso equo e controllato alle funzionalità avanzate.

Un panorama competitivo in evoluzione

L'iniziativa di OpenAI si inserisce in un contesto competitivo in rapida evoluzione. Recentemente, Gemini ha adottato una strategia simile, rendendo disponibile il proprio strumento di ricerca agli utenti non paganti con un limite di cinque report mensili. Questo trend sottolinea come gli strumenti di ricerca avanzata stiano rapidamente passando da servizi premium a funzionalità essenziali per un pubblico sempre più ampio. Con l'introduzione della versione lite, Deep Research si posiziona come uno strumento indispensabile per chi necessita di informazioni rapide ma approfondite.