OpenAI lancia nuove funzionalità per ChatGPT: integrazione con servizi cloud e registrazione vocale

Le ultime novità introdotte da OpenAI per il suo chatbot ChatGPT promettono di ridefinire l’interazione tra utenti e intelligenza artificiale, puntando in particolare sul mercato aziendale. Tra le funzionalità annunciate spiccano la modalità di registrazione vocale record mode e l’integrazione con i principali servizi cloud come:

Google Drive ,

, Dropbox,

Box,

SharePoint,

OneDrive.

L'integrazione con i servizi Cloud

ChatGPT si arricchisce, dunque, con l’accesso diretto ai documenti archiviati nei principali servizi cloud. Gli utenti possono interrogare i propri file ponendo delle domande con un linguaggio naturale, ricevendo risposte precise e accompagnate da citazioni verificabili. Questo rappresenta un passo avanti significativo nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per semplificare l’accesso alle informazioni e ottimizzare la produttività.

La nuova record mode

Parallelamente, la nuova modalità di registrazione vocale, denominata record mode, consente agli utenti di registrare conversazioni o note vocali e di ottenere trascrizioni dettagliate, complete di riferimenti temporali e suggerimenti operativi. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile durante riunioni o sessioni di brainstorming, in cui è necessaria una documentazione accurata e rapida. Inoltre, le trascrizioni possono essere facilmente condivise o integrate in altri strumenti aziendali, semplificando ulteriormente la collaborazione.

Quando saranno disponibili?

Tuttavia, non tutte le novità saranno immediatamente disponibili per tutti gli utenti. La modalità record mode, ad esempio, è riservata agli abbonati a ChatGPT Team. Le integrazioni con i servizi cloud, invece, saranno accessibili anche agli utenti di ChatGPT Enterprise e ChatGPT Edu, ampliando così il bacino di utenza potenziale per queste innovazioni.

Le mosse strategiche di OpenAI che guarda al futuro dell'AI aziendale

Questi sviluppi si inseriscono in una strategia più ampia di OpenAI, volta a consolidare la propria posizione in un mercato altamente competitivo. Secondo le previsioni, il settore dell’AI aziendale potrebbe generare ricavi superiori a 1.000 miliardi di dollari entro il 2032, rendendo cruciale l’adozione di soluzioni innovative per rimanere al passo con la concorrenza.