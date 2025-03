OpenAI finanzia la ricerca accademica con 50 milioni di dollari

OpenAI ha recentemente annunciato di voler supportare un nuovo consorzio chiamato NextGenAI, dedicato alla ricerca assistita dall'intelligenza artificiale nelle migliori università. NextGenAI, i cui 15 partner accademici fondatori includono Harvard, l'Università di Oxford e il MIT, riceverà finanziamenti per 50 milioni di dollari in sovvenzioni per la ricerca, finanziamenti per l'elaborazione e accesso API da OpenAI, ha affermato la società.

Studenti, educatori e ricercatori potranno ricevere premi, che saranno distribuiti nei prossimi mesi. Come ha scritto OpenAI in un post del suo blog: "Questa iniziativa è stata creata non solo per alimentare la prossima generazione di scoperte, ma anche per preparare la prossima generazione a plasmare il futuro dell'IA. NextGenAI è progettata per supportare lo scienziato alla ricerca di una cura, lo studioso che scopre nuove intuizioni e lo studente che padroneggia l'IA per il mondo che verrà [...] Mentre impariamo da questa iniziativa, esploreremo le opportunità per espanderne la portata e l'impatto".

OpenAI: NextGenAI nuovo impegno dell’azienda AI per l’istruzione

Il consorzio, che OpenAI sta posizionando come un impegno ampliato per l'istruzione, segue il lancio del prodotto ChatGPT Edu. Si tratta del chatbot lanciato dall’azienda per le università a maggio, arrivato in un momento precario per le sovvenzioni per la ricerca sull'AI negli USA. Nelle ultime settimane, l'amministrazione Trump avrebbe licenziato diversi dipendenti della National Science Foundation, scelti con cura per la loro competenza in materia di AI. Naturalmente, ciò ha minacciato la capacità dell'agenzia di sostenere il lavoro chiave in materia di AI.

NextGenAI potrebbe aiutare a far progredire il lavoro critico con l'AI. Tuttavia, OpenAI non è esattamente una parte neutrale nello spazio dell'AI. La startup presumibilmente spera che ricercatori, docenti e studenti si abituino alle sue offerte di AI a scapito dei rivali, comprese le alternative open source. Ad oggi non è chiaro se la mossa di OpenAI sortirà il suo effetto. Per scoprirlo bisognerà attendere ancora qualche mese.