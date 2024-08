OpenAI contro la legge californiana sull'IA, è scontro aperto

OpenAI, nota per aver creato il chatbot ChatGPT, ha espresso forti obiezioni alla proposta di legge SB 1047 in California, una normativa volta a ridurre i rischi associati all'uso dell'intelligenza artificiale avanzata. In una lettera indirizzata al senatore Scott Wiener, promotore della legge, OpenAI ha manifestato il suo disaccordo, temendo che l'approvazione di questa misura possa limitare l'innovazione e scoraggiare i talenti tecnologici a rimanere nella Silicon Valley.

Jason Kwon, chief strategy officer di OpenAI, ha sottolineato che la SB 1047 potrebbe mettere in pericolo la posizione di leadership globale della California nel settore dell'intelligenza artificiale. A suo avviso, la normativa imporrebbe delle restrizioni troppo severe nello sviluppo di modelli di IA, rallentando il progresso e inducendo ingegneri e imprenditori a cercare alternative in altre regioni o paesi.

La proposta di legge richiede alle aziende che sviluppano intelligenza artificiale avanzata di effettuare test rigorosi sui loro sistemi e di implementare misure di sicurezza per evitare possibili abusi, come cyberattacchi o l'uso di IA in ambiti pericolosi, come le armi autonome. Tuttavia, OpenAI considera queste misure eccessive, sostenendo che potrebbero frenare la creatività e l'innovazione nel settore.

"Proteggere la società dai rischi legati all'IA", questa l'intenzione del senatore Wiener

Dal canto suo, il senatore Wiener ha difeso la sua proposta, affermando che tali regolamentazioni sono necessarie per proteggere la società dai rischi potenziali legati all'IA. Ha inoltre respinto le preoccupazioni di OpenAI, definendo poco fondata l'idea che le aziende lascerebbero la California a causa della normativa.

Questa tensione tra OpenAI e i legislatori californiani evidenzia la complessità nel trovare un equilibrio tra l’avanzamento tecnologico e la protezione della società. Da un lato, l'intelligenza artificiale è vista come una tecnologia fondamentale per il futuro. Dall’altro, c’è la necessità di evitare che venga utilizzata in modo dannoso, con potenziali rischi per la sicurezza e la privacy delle persone.

La California si trova quindi a dover affrontare una sfida decisiva: regolamentare l'IA senza soffocare l'innovazione. Le decisioni che verranno prese avranno un impatto non solo sulla California, ma su scala globale.