Ombrellone da spiaggia con protezione UV: SOLO 26€ per le tue vacanze al mare!

L'Ombrellone GiraFacile da 200 cm con Protezione UV di Ermes è il compagno ideale per le tue avventure estive in spiaggia, durante una giornata di pesca o semplicemente per un'uscita al parco, e oggi costa solamente 26,95€ con il codice promo VACANZE24.

Scopriamo insieme tutte le caratteristiche che rendono questo ombrellone un must-have per le tue vacanze al mare.

Protezione solare eccellente

Uno dei principali vantaggi dell'Ombrellone GiraFacile è la sua protezione UV. Con un diametro di 200 cm, offre un'ampia area d'ombra, perfetta per proteggere te e la tua famiglia dai dannosi raggi solari. La protezione UV è essenziale per prevenire scottature e ridurre il rischio di danni alla pelle a lungo termine, permettendoti di goderti le tue giornate al mare in totale sicurezza. Il nome GiraFacile non è casuale. Questo ombrellone è progettato per essere estremamente facile da usare e regolare. Grazie al suo meccanismo di inclinazione, puoi adattare l'angolazione dell'ombrellone in base alla posizione del sole, garantendo sempre la massima protezione. La struttura leggera e resistente ti permette di montarlo e smontarlo rapidamente, senza sforzo.

Con un diametro di 200 cm, l'ombrellone offre abbastanza ombra per tutta la famiglia. Che tu stia leggendo un libro, facendo un pisolino o giocando con i tuoi bambini, l'Ombrellone GiraFacile ti assicura un'area fresca e protetta. È l'accessorio perfetto per creare una piccola oasi di comfort direttamente sulla sabbia.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di rendere le tue vacanze estive indimenticabili con l'ombrellone GiraFacile di Ermes. Proteggi te e la tua famiglia dai raggi UV e goditi al massimo le tue giornate al sole!

