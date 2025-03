Ollama Deep Researcher: assistente AI locale al web searching

Ollama Deep Researcher è un assistente per la ricerca sul web completamente locale che sfrutta i modelli generativi ospitati da Ollama. Consente agli utenti di fornire un argomento specifico, generare query di ricerca web e raccogliere risultati attraverso servizi che forniscono API per la connessione degli LLM al web. Fatto questo sintetizza i risultati ottenuti, identifica eventuali lacune e formula nuove richieste per colmare i vuoti. Il processo iterativo continua poi per un numero definito di cicli, al termine dei quali l'utente riceve un riepilogo dettagliato in formato markdown. Completo di tutte le fonti utilizzate.

Ollama Deep Researcher per le ricerche nel web

Uno dei vantaggi di Ollama Deep Researcher riguarda il fatto che si tratta di un tool che ha la capacità di operare interamente in locale. Questo assicura una maggiore privacy e sicurezza dei dati rispetto alle alternative accessibili online. Viene così rimossa la necessità di affidarsi a servizi Cloud esterni per l'elaborazione delle informazioni. Gli utenti hanno quindi un controllo totale sul processo di ricerca e l'integrazione con gli LLM ospitati localmente permette di personalizzare più approfonditamente le operazioni di ricerca e di sintesi delle informazioni.

Il flusso di lavoro di Ollama Deep Researcher inizia con la generazione automatica di una query di ricerca basata sull'argomento che viene fornito dall'utilizzatore. I risultati ottenuti vengono quindi analizzati e sintetizzati per creare un riepilogo iniziale. Durante questa fase, lo strumento valuta la completezza delle informazioni raccolte e identifica eventuali aree che richiedono ulteriori approfondimenti.

Se vengono rilevate delle aree caratterizzate da un'eccessiva approssimazione il sistema formula nuove query mirate a rimuoverle. Il processo di ricerca e sintesi procede così fino a raggiungere un livello soddisfacente di completezza degli output. Con il vantaggio di poterne verificare l'accuratezza accedendo direttamente alle fonti riportate.

Un assistente AI che tutela privacy e dati

Realizzato in Python, Ollama Deep Researcher può risultare particolarmente vantaggioso per professionisti e ricercatori che necessitano di analisi approfondite su argomenti specifici, come quelli di carattere scientifico. Con la riservatezza dei dati trattati, la possibilità di operare senza una connessione internet attiva e l'assenza di dipendenze da servizi esterni si tratta di una soluzione ideale (e open source) per chi cerca un'assistente di ricerca AI sia efficiente che sicuro dal punto di vista della riservatezza.