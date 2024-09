Office LTSC 2024: Microsoft lancia suite per Windows e macOS

A marzo, Microsoft ha annunciato ufficialmente che avrebbe offerto una nuova versione stand-alone delle sue popolari app di Office, con il nome previsto di Office 2024. Ad aprile, ha lanciato un'anteprima pubblica di Microsoft Office LTSC 2024 per clienti commerciali e governativi per Windows e Mac. Nelle scorse ore, in un post del blog, l’azienda ha annunciato che Office LTSC 2024 è ora generalmente disponibile per i clienti commerciali e governativi esistenti. Naturalmente, ciò vale anche per tutte le nuove versioni on-premise di Project e Visio. Microsoft afferma che verrà distribuito a tutti i clienti commercial e governativi entro il 1 ottobre.

Office LTSC 2024: possibile utilizzo della suite anche offline

Office 2024 LTSC include le app Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive e OneNote. Acquistando una copia si ottiene la licenza per installarla e utilizzarla su un PC, sia per Windows che per Mac. I clienti Windows che usano Office LTSC Professional Plus possono anche ottenere l'app Microsoft Access. Inoltre, non richiede una connessione Internet, il che può rappresentare un grande vantaggio per i clienti che desiderano proteggere queste app. Il post del blog ha aggiunto: “Office LTSC 2024 offre una versione locked-in-time di strumenti di produttività familiari, aggiornati con un sottoinsieme delle funzionalità che sono state aggiunte a Microsoft 365 Apps for enterprise negli ultimi tre anni. Le nuove funzionalità per questa versione includono grafici dinamici e più di una dozzina di nuove funzioni di testo e matrice in Excel, opzioni di ricerca e creazione di riunioni migliorate in Outlook e miglioramenti alle prestazioni, alla sicurezza e all'accessibilità”.

Office 2024 LTSC sarà ufficialmente supportato da Microsoft per cinque anni, in conformità con la sua politica Fixed Lifecycle. Non è ancora chiaro quando Microsoft annuncerà una versione di Office 2024 per i clienti consumer. Sembra che bisognerà aspettare ancora un po'. Microsoft afferma infatti che rilascerà informazioni su questa versione "nelle prossime settimane".