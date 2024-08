Offerta TOP su Mondly: accesso a vita con il 96% di sconto

Per gli appassionati di lingue straniere che desiderano espandere le proprie competenze linguistiche, Mondly, una delle app più innovative nel campo dell'apprendimento linguistico, ha annunciato una promozione straordinaria. Questa applicazione ha già aiutato oltre 110 milioni di utenti in tutto il mondo a imparare nuove lingue. Attualmente, Mondly offre un incredibile sconto del 96% sull'abbonamento a vita, disponibile ora al costo di soli 89,99 euro invece del prezzo originale di 1.999,99 euro.

Con Mondly impari fino a 41 lingue in poco tempo

Mondly si avvale di un approccio all'avanguardia per l'insegnamento delle lingue, dal momento che combina:

esercizi incentrati sulla conversazione ;

; tecnologie di riconoscimento vocale ;

; lezioni in realtà aumentata per un'esperienza di apprendimento immersiva.

Concentrandosi su frasi di uso comune piuttosto che su singole parole, gli utenti iniziano rapidamente a memorizzare termini frequentemente usati, a costruire frasi e a partecipare attivamente a conversazioni, spesso in pochi minuti anziché ore. Mondly sfrutta la potenza del riconoscimento vocale per permetterti di esercitarti in conversazioni realistiche con un Chatbot, migliorando la pronuncia grazie all'ascolto di madrelingua.

Potrai così imparare fino a 41 lingue, tra cui l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, ma anche il cinese, l'arabo, il coreano, il turco e persino perfezionare il latino.

Questa offerta speciale, valida per un periodo limitato, permette di acquistare l'abbonamento a vita per soli 89,99 euro, rappresentando un risparmio significativo rispetto al prezzo originale di 1.999,99 euro. Per approfittare di questa straordinaria promozione vai sul sito ufficiale di Mondly.

