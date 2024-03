Offerta SENZA SENSO su eBay: realme C67 al 66% di sconto

realme è un brand di smartphone e dispositivi tecnologici fondato originariamente nato come una sussidiaria di OPPO ma che si è rapidamente affermata come un marchio indipendente e oggi, su eBay, è disponibile un super sconto del 66% sul realme C67 in versione oro su eBay, per un costo finale di 168,95€.

Sconto pazzesco del 66% sul realme C67

Il realme C67 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Caratterizzato da un design moderno e elegante, questo dispositivo vanta un display da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, garantendo un'esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Alimentato dal processore MediaTek Helio G85, il realme C67 offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane, dalla navigazione web al gaming leggero. La fotocamera del Realme C67 non delude, con un sensore principale da 50MP e un sensore di profondità da 2MP per scatti nitidi e dettagliati. La fotocamera anteriore da 8MP è perfetta per selfie di alta qualità.

Inoltre, entrambe le fotocamere supportano la registrazione video fino a 1080p a 30fps per catturare momenti memorabili con chiarezza. La batteria da 5.000 mAh garantisce un'autonomia di lunga durata, consentendo fino a due giorni di utilizzo moderato. Inoltre, la ricarica rapida da 33W consente di ricaricare rapidamente il dispositivo quando è necessario.

Dotato di Android 12 con interfaccia Realme UI 3.0, il Realme C67 offre una serie di funzionalità aggiuntive e opzioni di personalizzazione. La sicurezza dei dati è garantita grazie al riconoscimento facciale e all'impronta digitale, che consentono un accesso sicuro al dispositivo.

Su eBay, oggi, è presente un mega sconto del 66% sul realme C67 che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 168,95€. Non perdere questa super occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.