Offerta DAZN Start: così guardi la finale degli Australian Open

Jannik Sinner ce l'ha fatta. Il numero 1 al mondo ha conquistato per la seconda volta di fila la finale degli Australian Open, primo slam della stagione 2025, e difenderà il titolo affrontando Zverev nella finalissima di domenica 26 gennaio, che si giocherà alle ore 9.30 italiana. Se non vuoi perdertela per nessuna ragione, puoi approfittare dell'offerta DAZN ancora attiva sul pass Start, con un mese disponibile a soli 7,99 euro.

L'offerta DAZN per guardare la finale di Sinner

Il piano DAZN Start è la tua porta di accesso ad un mare di contenuti sportivi pensati per te che non sei interessato al calcio. Con l'offerta attiva fino al 26 gennaio potrai abbonarti a soli 7,99 euro e guardare così la finale degli Australian Open che vedrà impegnato il nostro Sinner.

Naturalmente non c'è "soltanto" questo perché con questo pacchetto multisport puoi guardare il grande basket con Serie A, Eurolega ed Eurocup, le migliori partite della NFL che culmineranno con il grande evento del Superbowl, gli sport di combattimento come boxe, UFC e altri ancora, il volley italiano e internazionale e la UEFA Women Champions League il meglio del calcio femminile.

La finale di Sinner e l'offerta a metà prezzo a soli 7,99 euro invece di 14,99 saranno un'ottima scusa per provare DAZN Start, il pacchetto base della piattaforma pensato per chi cerca un'offerta sportiva che vada oltre al calcio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.