Octopus festeggia il 2026 con tariffe luce e gas ultra-concorrenziali

Anno nuovo, vecchie abitudini. Il fornitore energetico britannico Octopus, dopo le nuove tariffe luce e gas relative alla sua offerta a prezzo fisso, si conferma uno dei protagonisti assoluti del mercato libero italiano. La proposta Octopus Fissa 12 Mesi consente di bloccare il costo della materia prima per un anno consecutivo, così da evitare i rincari dovuti alle oscillazioni del mercato che caratterizzano i primi mesi del nuovo anno.

Il 2026 di Octopus inizia dunque come si era concluso il 2025, con il prezzo della materia prima luce sotto i 10 centesimi e il costo della materia prima gas di gran lunga inferiore ai 40 centesimi. Rimangono invariati anche i costi di commercializzazione, pari a 72 euro l'anno per la luce e 84 euro per il gas.

Le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso di Octopus

Di seguito le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus Energy nel dettaglio.

Luce (tariffa monoraria)

prezzo della materia prima Luce: 0,099 euro/kWh (bloccato per 12 mesi consecutivi)

(bloccato per 12 mesi consecutivi) costo di commercializzazione: 72 euro l'anno

Gas

prezzo della materia prima Gas: 0,35 euro/Smc (bloccato per 12 mesi consecutivi)

(bloccato per 12 mesi consecutivi) costo di commercializzazione: 84 euro l'anno

Un ulteriore vantaggio della fornitura Octopus è che i suoi utenti possono scegliere sempre la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelli che sono i loro consumi. Si tratta di un aspetto importante, dal momento che nove fornitori su dieci applicano un prezzo più alto al costo sia della materia prima luce che della materia prima gas al termine del periodo promozionale.

A tutto questo, infine, si aggiunge una bolletta di facile lettura, che presenta in maniera trasparente i costi indipendenti dal fornitore: spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.

Le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus indicate qui sopra saranno valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 13 gennaio 2026.

