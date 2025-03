Octopus Energy blocca il prezzo di luce e gas per un anno: ecco l'offerta

Chi cerca una fornitura energetica stabile e conveniente può contare su Octopus Energy e sulla sua offerta Fissa 12M, attualmente tra le più interessanti del mercato libero. Si tratta di un’opzione a prezzo fisso per 12 mesi che include energia 100% rinnovabile, zero costi nascosti e un’assistenza clienti premiata per qualità e trasparenza.

Per attivarla basta andare sul sito di Octopus e seguire le istruzioni e fornire la documentazione richiesta (ci vogliono due minuti, non di più).

Tutti i vantaggi della soluzione a prezzo bloccato di Octopus Energy

Octopus Energy offre un’alternativa concreta a chi desidera risparmiare sulle bollette di luce e gas senza rinunciare a un servizio affidabile e sostenibile. La tariffa Fissa 12M, come suggerisce il nome, consente di bloccare il prezzo della componente energia per un anno, evitando le oscillazioni del mercato energetico e garantendo maggiore tranquillità nella gestione del bilancio domestico.

Inoltre, Octopus Energy ha deciso di prorogare questa offerta fino al 31 marzo, permettendo a nuovi clienti di approfittare ancora per qualche settimana di queste condizioni particolarmente vantaggiose.

Tra i principali punti di forza della proposta:

Prezzo bloccato per 12 mesi sia per luce che per gas;

sia per luce che per gas; Energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate ;

; Nessun costo di attivazione o deposito cauzionale ;

; Fatturazione digitale e gestione completamente online;

e gestione completamente online; Servizio clienti efficiente e riconosciuto a livello europeo.

Per chi passa a Octopus Energy, la procedura di attivazione è semplice e senza interruzioni del servizio: basta avere una bolletta a portata di mano e compilare la richiesta online. Nessun tecnico dovrà intervenire in casa e la fornitura non subirà interruzioni.

Hai tempo fino al 31 marzo per attivare Fissa 12M, bloccare il prezzo e iniziare a risparmiare in modo trasparente. Tutti i dettagli e il modulo per il passaggio sono disponibili sul sito ufficiale di Octopus Energy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.