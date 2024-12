NVIDIA acquisisce Run:ai, startup di infrastrutture AI

NVIDIA ha completato l'acquisizione di Run:ai, una startup israeliana che aiuta a gestire e ottimizzare l'infrastruttura hardware AI. Come parte della fusione, Run:ai ha affermato che il suo software, che attualmente funziona solo con i prodotti NVIDIA, sarà open source. Ciò significa che i rivali di NVIDIA come AMD e Intel potranno anche adattarlo al loro hardware. Come ha dichiarato Run:ai in un’intervista a Bloomberg: "Siamo ansiosi di consolidare i risultati ottenuti finora, espandere il nostro team di talenti e accrescere la nostra portata di prodotto e di mercato. L'open source del software consentirà di estendere la sua disponibilità all'intero ecosistema AI". NVIDIA ha annunciato la sua intenzione di acquisire Run:ai ad aprile. Tuttavia, all’epoca l'accordo aveva incontrato ostacoli normativi, che oggi sembrano essere superati.

NVIDIA: Commissione Europea ha approvato la funsione con Run:ai

Dopo l’annuncio dell’accordo tra NVIDIA e Run:ai, la Commissione Europea e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avevano avviato indagini separate per verificare se tale acquisizione avrebbe danneggiato la concorrenza. Lo scorso 30 dicembre la Commissione Europea ha approvato la fusione tra le due aziende. Le indagini da parte del Dipartimento di Giustizia USA sembrano essere tutt’ora in corso.

NVIDIA è diventata una delle aziende più preziose al mondo vincendo la gara per fornire parti cruciali dei data center che gestiscono servizi basati sull'AI. Mentre altri produttori di chip hanno registrato una rapida crescita nell'area, nessuno si è avvicinato alle decine di miliardi di dollari al trimestre che NVIDIA incassa dalle vendite degli accelerator chip. L’azienda ha rifiutato di commentare il valore dell'accordo. Tuttavia, il quotidiano israeliano Calcalist ha riferito ad aprile che il valore della transazione era di 700 milioni di dollari. L'ultimo grande accordo di NVIDIA in Israele è stata l'acquisizione da 7 miliardi di dollari di Mellanox Technologies Ltd. nel 2020.