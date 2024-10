Nuova legge sulla sicurezza: OnlyFans, Twitch e altre si adattano

La nuova legislazione sulla sicurezza online nel Regno Unito, la Online Safety Act, impone alle piattaforme digitali di adeguarsi a nuove regole stringenti per garantire la protezione degli utenti, in particolare dei minori.

L'Ofcom, l'ente regolatore delle comunicazioni, ha lanciato un avvertimento alle aziende tecnologiche, sottolineando l'urgenza di conformarsi ai nuovi requisiti. L'ente ha già avviato un dialogo con diverse piattaforme per valutare le loro attuali misure di sicurezza e i piani futuri per essere in regola con la legge.

Alcune delle piattaforme più conosciute, come OnlyFans, BitChute e Twitch, hanno già iniziato a introdurre modifiche significative. OnlyFans, ad esempio, ha annunciato un sistema di verifica dell’età per assicurarsi che solo gli adulti possano accedere ai contenuti. BitChute sta potenziando la moderazione dei contenuti e migliorando i sistemi per segnalare comportamenti inappropriati. Twitch, da parte sua, sta adottando misure per proteggere i minori da contenuti potenzialmente dannosi.

Anche Meta e Snapchat stanno lavorando sulla tutela dei più piccoli

Anche i giganti social come Meta e Snapchat stanno intervenendo per rafforzare la tutela dei bambini contro il grooming e altre forme di abuso online. Instagram, Facebook e Snapchat stanno introducendo nuove restrizioni per limitare le possibilità di contatto da parte di estranei e controllare i contenuti accessibili ai più giovani. Inoltre, Instagram ha implementato account specifici per adolescenti, che consentono una maggiore protezione.

Nonostante questi progressi, Ofcom ha sottolineato che molte piattaforme devono ancora fare notevoli sforzi per allinearsi pienamente alla legge. L'ente ha ricevuto dal parlamento britannico una scadenza entro aprile 2025 per finalizzare i codici di condotta e le linee guida relative ai danni online e alla protezione dei bambini.

Il 2025 sarà quindi un anno cruciale per la sicurezza digitale, con scadenze distribuite lungo tutto l’anno. Dame Melanie Dawes, CEO di Ofcom, ha dichiarato che l'ente si aspetta standard elevati e che adotterà misure rigorose contro le aziende che non saranno in grado di garantire il rispetto delle nuove normative, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei minori.