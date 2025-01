Notion AI, una valida alternativa a ChatGPT per il lavoro

Tra le alternative più valide a ChatGPT è possibile menzionare Notion AI, uno strumento digitale innovativo basato sull'intelligenza artificiale che consente alle persone di semplificare attività come la creazione e la modifica di file di testo. Per un uso personale è disponibile gratis, mentre i piani progettati per le aziende partono da 9,50 euro al mese.

Integrato all'interno di Notion, nota piattaforma votata alla produttività, l'assistente virtuale Notion AI aiuta gli utenti a generare testi, sviluppare nuove idee, organizzare informazioni specifiche e automatizzare attività ripetitive quali la creazione di report e l'invio di e-mail. Tra i suoi vantaggi si possono quindi annoverare un incremento della produttività, un miglioramento generale della qualità del lavoro e un supporto diretto per lo sviluppo di nuovi progetti originali.

Cosa si può fare con Notion AI

L'utilizzo di Notion AI permette ad esempio di scrivere un articolo su un argomento specifico, non senza prima avergli dato alcune informazioni di base sul tema scelto. È inoltre possibile chiedere di riassumere un testo molto lungo, estraendo dal documento quelle che sono le informazioni più importanti da ricordare.

Un ulteriore utilizzo pratico dell'assistente virtuale di Notion è la creazione di una o più tabelle, con l'inserimento automatico dei dati richiesti. A tutto questo poi si aggiunge la possibilità di ottenere preziose idee per la realizzazione di un nuovo progetto o per curare al meglio un'attività che si ha in mente.

Alla luce delle sue funzioni, Notion AI può essere uno strumento efficace per numerose persone, tra cui studenti, professionisti, creator e aziende. Chi studia ad esempio può sfruttare l'assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale per organizzare i propri appunti, progetti, scadenze e materiali di studio, mentre i professionisti possono servirsene per gestire al meglio i documenti di lavoro e facilitare la comunicazione all'interno di uno stesso team.

Per uso personale Notion AI è disponibile gratis, invece i piani a pagamento partono da 9,50 euro al mese.

