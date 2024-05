Notebook PERFETTO per studenti e lavoratori A PREZZO SHOCK su Amazon!

E' arrivato il momento di cambiare il tuo vecchio notebook ma non vuoi spendere una fortuna? Abbiamo la soluzione perfetta per te! MSI Modern 14 C12M-251IT emerge come una delle migliori scelte sul mercato e costa solamente 499€

Questo notebook da 14 pollici offre tutto ciò che uno studente o un professionista può desiderare, combinando potenza, portabilità e un design elegante.

Prestazioni affidabili e durature

Dotato di un processore Intel i5-1235U e una grafica integrata Intel Iris Xe, iquesto computer portatile offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane. La combinazione di 8GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB PCIe 3 garantisce una risposta rapida e tempi di caricamento ridotti, migliorando la tua produttività.

Uno dei principali punti di forza di questo notebook è il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo. Offre prestazioni di alto livello e caratteristiche avanzate a un prezzo accessibile, rendendolo una scelta eccellente per studenti e professionisti che desiderano un dispositivo affidabile senza spendere una fortuna. La presenza di Windows 11 Home preinstallato aggiunge ulteriore valore, garantendo un'interfaccia moderna e funzionalità avanzate per migliorare la tua produttività. Acquistando questo notebook, puoi contare su un'assistenza clienti efficiente e una garanzia conforme alle normative italiane, offrendo una maggiore tranquillità e protezione per il tuo investimento.

Se sei alla ricerca di un notebook che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo e che ti supporti efficacemente nello studio e nel lavoro, il MSI Modern 14 è la scelta giusta per te e oggi ti viene a costare solamente 499€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.