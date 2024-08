Non un semplice PC: HP VICTUS è una potenza supersonica e oggi costa MENO CHE MAI!

Se sei un appassionato di gaming, sai quanto è importante avere un PC che possa tenere il passo con le tue esigenze. L'HP VICTUS è il desktop che stavi aspettando. Con prestazioni elevate, velocità straordinaria e un design accattivante, questo PC è progettato per offrirti un'esperienza di gioco senza compromessi.

Al cuore dell'HP VICTUS batte un potente processore Intel Core i5-12400F di 12ª generazione. Questo processore garantisce prestazioni elevate anche durante le sessioni di gioco più intense, permettendoti di eseguire giochi di ultima generazione con una fluidità incredibile. Grazie alla tecnologia multi-core, puoi gestire facilmente il multitasking, passando dal gioco allo streaming senza alcun rallentamento.

La memoria RAM è un elemento cruciale per chi gioca. Con 16 GB di RAM DDR4, il VICTUS assicura una velocità di elaborazione elevata e una risposta rapida, anche quando stai eseguendo più applicazioni contemporaneamente. Questa configurazione ti permette di goderti i tuoi giochi preferiti con tempi di caricamento minimi e prestazioni impeccabili. Questo PC è costruito per durare e per essere facilmente aggiornabile. La sua espandibilità ti permette di aggiungere più memoria o spazio di archiviazione, garantendo che rimanga al passo con le nuove tecnologie e con le tue esigenze in continua evoluzione.

