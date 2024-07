NON RICAPITA: oltre 380€ di sconto per Motorola Moto Edge 30 Fusion AL MINIMO STORICO!

Il Motorola Moto Edge 30 Fusion A SOLI 299€ grazie al 56% di sconto è uno smartphone che combina perfettamente prestazioni elevate, design raffinato e tecnologie avanzate.

Ideale per chi cerca un dispositivo completo sotto ogni aspetto, il Moto Edge 30 Fusion si distingue per la sua fotocamera di alta qualità, la connettività 5G e un display eccezionale. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche che rendono questo smartphone un must-have.

Fotocamera da 50 MP

Il Motorola Moto Edge 30 Fusion è equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP che assicura scatti straordinariamente dettagliati e nitidi in qualsiasi condizione di luce. Grazie alla stabilizzazione ottica e alle avanzate funzionalità software, puoi catturare foto e video di qualità professionale, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con il supporto per la connettività 5G, il Moto Edge 30 Fusion ti permette di navigare, scaricare contenuti e fare streaming a velocità incredibili. Questa tecnologia garantisce una connessione stabile e veloce, ideale per chi utilizza lo smartphone per lavoro o per il divertimento. Il display OLED FHD+ da 6.5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz offre colori vivaci, neri profondi e una fluidità eccezionale. Che tu stia guardando video, giocando o semplicemente navigando tra le app, lo schermo del Moto Edge 30 Fusion garantisce un'esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità.

Scegli Motorola Moto Edge 30 Fusion e porta la tua esperienza mobile a un livello superiore.

