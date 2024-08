NON PERDERLO: Astro Bot per PS5 in ribasso speciale solo per oggi!

Se hai appena messo le mani su una PlayStation 5 o sei ancora in lista d’attesa per accaparrartela, c’è una cosa che non puoi assolutamente perdere: Astro BOT a soli 59,98€ al posto delle canoniche 70,99€!

Questo gioiellino non è solo un gioco, ma un viaggio intergalattico che ti farà innamorare ancora di più della tua nuova console, il tutto accompagnato da un’occasione da non perdere: uno sconto imperdibile su Amazon!

Astro's Playroom: un'avventura spaziale

Immagina di essere un piccolo robot con un cuore grande, pronto a esplorare mondi fantastici e collezionare oggetti nascosti. Astro BOT è esattamente questo e molto di più! Pre-installato su tutte le PS5, è il biglietto di benvenuto perfetto per scoprire le potenzialità del nuovo DualSense. Ogni livello del gioco ti farà sentire come se fossi davvero lì, grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi che rispondono al tuo tocco con precisione e realismo.

Astro BOT non è solo un gioco, è una lettera d’amore a tutti i fan di PlayStation. Troverai riferimenti ai giochi più iconici della storia della console, dai classici come "Crash Bandicoot" ai moderni capolavori come "The Last of Us". Ogni angolo di questo gioco è pieno di nostalgia e sorprese che ti faranno sorridere e ricordare i bei tempi passati a giocare con la tua vecchia PS1 o PS2.

PS5, Astro BOT è un’esperienza che non può mancare nella tua collezione di giochi. E con lo sconto Amazon, l’acquisto di nuovi accessori o giochi diventa ancora più irresistibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.